https://ria.ru/20230917/predpriyatiya-1896764967.html

Посол России в КНДР предположил, что может посетить Ким Чен Ын в Приморье

Посол России в КНДР предположил, что может посетить Ким Чен Ын в Приморье - РИА Новости, 17.09.2023

Посол России в КНДР предположил, что может посетить Ким Чен Ын в Приморье

Лидер Ким Чен Ын может посетить несколько предприятий пищевой промышленности в Приморском крае, в том числе одно в пригороде Владивостока, заявил посол России в РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T03:44

2023-09-17T03:44

2023-09-17T03:44

россия

владивосток

приморский край

ким чен ын

александр мацегора

политика

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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Лидер Ким Чен Ын может посетить несколько предприятий пищевой промышленности в Приморском крае, в том числе одно в пригороде Владивостока, заявил посол России в Северной Корее Александр Мацегора в воскресенье. В субботу посол сказал, что Ким Чен Ын интересуется широким кругом вопросов взаимодействия России и КНДР. Гостя интересуют многие направления экономики России, отметил тогда дипломат. "Товарищ Ким Чен Ын уже посетил несколько важных объектов, впереди у него еще продолжается программа визита. Он посетит несколько предприятий пищевой промышленности, насколько я знаю, одно предприятие здесь расположено, в пригороде Владивостока.... Речь идет о том, что он, как я вчера сказал в разговоре с корреспондентом, его интересует широкий круг вопросов", - заявил посол журналистам.

https://ria.ru/20230917/vizit-1896764598.html

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россия, владивосток, приморский край, ким чен ын, александр мацегора, политика