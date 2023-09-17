https://ria.ru/20230917/predpriyatiya-1896764967.html
Посол России в КНДР предположил, что может посетить Ким Чен Ын в Приморье
Посол России в КНДР предположил, что может посетить Ким Чен Ын в Приморье - РИА Новости, 17.09.2023
Посол России в КНДР предположил, что может посетить Ким Чен Ын в Приморье
Лидер Ким Чен Ын может посетить несколько предприятий пищевой промышленности в Приморском крае, в том числе одно в пригороде Владивостока, заявил посол России в РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T03:44
2023-09-17T03:44
2023-09-17T03:44
россия
владивосток
приморский край
ким чен ын
александр мацегора
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895576479_0:0:1118:630_1920x0_80_0_0_bde8b8a51c07c55591f151bd6ed49572.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Лидер Ким Чен Ын может посетить несколько предприятий пищевой промышленности в Приморском крае, в том числе одно в пригороде Владивостока, заявил посол России в Северной Корее Александр Мацегора в воскресенье. В субботу посол сказал, что Ким Чен Ын интересуется широким кругом вопросов взаимодействия России и КНДР. Гостя интересуют многие направления экономики России, отметил тогда дипломат. "Товарищ Ким Чен Ын уже посетил несколько важных объектов, впереди у него еще продолжается программа визита. Он посетит несколько предприятий пищевой промышленности, насколько я знаю, одно предприятие здесь расположено, в пригороде Владивостока.... Речь идет о том, что он, как я вчера сказал в разговоре с корреспондентом, его интересует широкий круг вопросов", - заявил посол журналистам.
https://ria.ru/20230917/vizit-1896764598.html
россия
владивосток
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895576479_126:0:1086:720_1920x0_80_0_0_2230bcb5df08ac06a24922c178dfeca7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владивосток, приморский край, ким чен ын, александр мацегора, политика
Россия, Владивосток, Приморский край, Ким Чен Ын, Александр Мацегора, Политика
Посол России в КНДР предположил, что может посетить Ким Чен Ын в Приморье
Дипломат Мацегора: Ким Чен Ын может посетить предприятия пищепрома в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Лидер Ким Чен Ын может посетить несколько предприятий пищевой промышленности в Приморском крае, в том числе одно в пригороде Владивостока, заявил посол России в Северной Корее Александр Мацегора в воскресенье.
В субботу посол сказал, что Ким Чен Ын интересуется широким кругом вопросов взаимодействия России и КНДР. Гостя интересуют многие направления экономики России, отметил тогда дипломат.
Посол в КНДР рассказал о впечатлениях Ким Чен Ына от визита в Россию
"Товарищ Ким Чен Ын уже посетил несколько важных объектов, впереди у него еще продолжается программа визита. Он посетит несколько предприятий пищевой промышленности, насколько я знаю, одно предприятие здесь расположено, в пригороде Владивостока.... Речь идет о том, что он, как я вчера сказал в разговоре с корреспондентом, его интересует широкий круг вопросов", - заявил посол журналистам.