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Посол России в КНДР предположил, что может посетить Ким Чен Ын в Приморье - РИА Новости, 17.09.2023
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03:44 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/predpriyatiya-1896764967.html
Посол России в КНДР предположил, что может посетить Ким Чен Ын в Приморье
Посол России в КНДР предположил, что может посетить Ким Чен Ын в Приморье - РИА Новости, 17.09.2023
Посол России в КНДР предположил, что может посетить Ким Чен Ын в Приморье
Лидер Ким Чен Ын может посетить несколько предприятий пищевой промышленности в Приморском крае, в том числе одно в пригороде Владивостока, заявил посол России в РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T03:44
2023-09-17T03:44
россия
владивосток
приморский край
ким чен ын
александр мацегора
политика
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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Лидер Ким Чен Ын может посетить несколько предприятий пищевой промышленности в Приморском крае, в том числе одно в пригороде Владивостока, заявил посол России в Северной Корее Александр Мацегора в воскресенье. В субботу посол сказал, что Ким Чен Ын интересуется широким кругом вопросов взаимодействия России и КНДР. Гостя интересуют многие направления экономики России, отметил тогда дипломат. "Товарищ Ким Чен Ын уже посетил несколько важных объектов, впереди у него еще продолжается программа визита. Он посетит несколько предприятий пищевой промышленности, насколько я знаю, одно предприятие здесь расположено, в пригороде Владивостока.... Речь идет о том, что он, как я вчера сказал в разговоре с корреспондентом, его интересует широкий круг вопросов", - заявил посол журналистам.
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россия, владивосток, приморский край, ким чен ын, александр мацегора, политика
Россия, Владивосток, Приморский край, Ким Чен Ын, Александр Мацегора, Политика
Посол России в КНДР предположил, что может посетить Ким Чен Ын в Приморье

Дипломат Мацегора: Ким Чен Ын может посетить предприятия пищепрома в Приморье

© РИА Новости / Пресс-служба Администрации Приморского края | Перейти в медиабанкВизит лидера КНДР Ким Чен Ын в Россию
Визит лидера КНДР Ким Чен Ын в Россию - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Администрации Приморского края
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Визит лидера КНДР Ким Чен Ын в Россию. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Лидер Ким Чен Ын может посетить несколько предприятий пищевой промышленности в Приморском крае, в том числе одно в пригороде Владивостока, заявил посол России в Северной Корее Александр Мацегора в воскресенье.
В субботу посол сказал, что Ким Чен Ын интересуется широким кругом вопросов взаимодействия России и КНДР. Гостя интересуют многие направления экономики России, отметил тогда дипломат.
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"Товарищ Ким Чен Ын уже посетил несколько важных объектов, впереди у него еще продолжается программа визита. Он посетит несколько предприятий пищевой промышленности, насколько я знаю, одно предприятие здесь расположено, в пригороде Владивостока.... Речь идет о том, что он, как я вчера сказал в разговоре с корреспондентом, его интересует широкий круг вопросов", - заявил посол журналистам.
 
РоссияВладивостокПриморский крайКим Чен ЫнАлександр МацегораПолитика
 
 
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