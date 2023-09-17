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Саудовская Аравия направила помощь пострадавшим от наводнения в Ливии
Саудовская Аравия направила помощь пострадавшим от наводнения в Ливии - РИА Новости, 17.09.2023
Саудовская Аравия направила помощь пострадавшим от наводнения в Ливии
Первый самолет с гуманитарной помощью из Саудовской Аравии вылетел в субботу вечером в пострадавшую от наводнения Ливию, сообщило агентство SPA. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T00:59
2023-09-17T00:59
2023-09-17T00:59
ливия
саудовская аравия
дерна (муниципалитет)
салман бен абдель азиз аль сауд
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
красный полумесяц
в мире
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ДОХА, 17 сен - РИА Новости. Первый самолет с гуманитарной помощью из Саудовской Аравии вылетел в субботу вечером в пострадавшую от наводнения Ливию, сообщило агентство SPA. По его информации, в самолете 90 тонн грузов – материалы для строительства временного жилья и продовольствие. Он направился в международный аэропорт в Бенгази. Помощь будет распределяться среди жертв наводнения в координации с Красным Полумесяцем Ливии. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Салман в четверг направили указание в Центр гуманитарной помощи имени короля Салмана (KSrelief) оказать помощь тем, кто пострадал от разрушительного наводнения в Ливии. Представитель KSrelief сообщил телеканалу Al Arabiya, что предоставление гуманитарной помощи Ливии рассчитано на два месяца. Циклон "Даниэль" обрушился на Ливию 10 сентября и вызвал мощные паводки и наводнения во многих городах на востоке страны, но больше всего пострадал портовый город Дерна. Наводнение затопило Дерну, смыв тысячи человек и домов в море после того, как две плотины, расположенные выше по течению, прорвались под напором массы воды от проливных дождей. По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч человек.
https://ria.ru/20230916/navodnenie-1896656108.html
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ливия, саудовская аравия, дерна (муниципалитет), салман бен абдель азиз аль сауд, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), красный полумесяц, в мире
Ливия, Саудовская Аравия, Дерна (муниципалитет), Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Красный полумесяц, В мире
Саудовская Аравия направила помощь пострадавшим от наводнения в Ливии
SPA: из Саудовской Аравии вылетел первый самолет с помощью пострадавшим в Ливии