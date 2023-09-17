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Жителям Центральной России рассказали, когда вернется летняя погода
Жителям Центральной России рассказали, когда вернется летняя погода - РИА Новости, 17.09.2023
Жителям Центральной России рассказали, когда вернется летняя погода
Летняя погода с температурой до 25 градусов по Цельсию вернется в Центральную Россию во второй половине следующей недели, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T03:21
2023-09-17T03:21
2023-09-17T03:21
общество
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роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Летняя погода с температурой до 25 градусов по Цельсию вернется в Центральную Россию во второй половине следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Следующая неделя будет очень теплой, особенно начиная со среды. Температура выше нормы в конце недели на 5-6 градусов. Это будет погода, которая характерна для третьей декады августа", - сказал Вильфанд. Он отметил, что такая погода ожидается во всей Центральной России. Также температура будет примерно на три градуса выше норма и на севере европейской России. По данным сайта Гидрометцентра России, днем 21 сентября воздух в Москве прогреется до 25 градусов.
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общество, россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Жителям Центральной России рассказали, когда вернется летняя погода
Вильфанд: в Центральной России на следующей неделе потеплеет до 25 градусов