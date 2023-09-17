https://ria.ru/20230917/podolyak-1896805691.html

"Оскорбил всех". Экс-морпех рассказал, как Подоляк подставил Зеленского

"Оскорбил всех". Экс-морпех рассказал, как Подоляк подставил Зеленского - РИА Новости, 17.09.2023

"Оскорбил всех". Экс-морпех рассказал, как Подоляк подставил Зеленского

Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк серьезно подставил главу Украины перед заседанием Совета Безопасности ООН, оскорбив жителей... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T13:48

2023-09-17T13:48

2023-09-17T13:48

в мире

китай

индия

россия

владимир зеленский

михаил подоляк

оон

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк серьезно подставил главу Украины перед заседанием Совета Безопасности ООН, оскорбив жителей Китая и Индии, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале."Кого он собирается переманивать на свою сторону? Его старший советник только что назвал китайцев и индийцев людьми с низким IQ. Здесь, в Юго-Восточной Азии, живут люди с индийскими и китайскими корнями. Конечно, они были оскорблены. Он только что оскорбил подавляющую часть Евразии - в России, Китае, Индии, и всех, кто находится между ними. Он оскорбил всех этих людей, которых теперь Зеленский попытается "очаровать". Кто на это купится, и почему?" — указал эксперт.По словам специалиста, выступление украинского лидера во время заседания СБ ООН 20 сентября не будет иметь каких-либо успехов, поскольку у него не получится переманить на свою сторону страны, пожелавшие остаться нейтральными в конфликте с Россией.Недавнее высказывание его советника также будет иметь важное значение в принятии ими решения не поддерживать Киев, добавил он."Никто не торопится спасать Зеленского или Запад и его прокси-войну на Украине", — подытожил специалист.Ранее советник главы офиса Зеленского заявил, что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал. По его словам, эти страны "не анализируют последствия собственных шагов". После этого представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что Пекин всегда занимал ответственную позицию по украинскому кризису и соответствующим лицам стоит тщательно это проанализировать. Кроме того, она призвала Подоляка разъяснить его высказывания.Позднее чиновник попытался оправдаться за свои слова и переложил вину на Россию. Кроме того, он назвал ООН "конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость", а МАГАТЭ и Красный Крест — "фиктивными организациями, которые засоряют наше сознание мусорными оценками". В МККК не стали комментировать это высказывание. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что критика не стала новостью. По его словам, организация по-прежнему продолжает усердно работать.

https://ria.ru/20230917/situatsiya-1896794495.html

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индия

россия

украина

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в мире, китай, индия, россия, владимир зеленский, михаил подоляк, оон, вооруженные силы сша, украина