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Российские военные взяли в плен восемь боевиков ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 17.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:35 17.09.2023 (обновлено: 14:54 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/plen-1896799859.html
Российские военные взяли в плен восемь боевиков ВСУ в Херсонской области
Российские военные взяли в плен восемь боевиков ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 17.09.2023
Российские военные взяли в плен восемь боевиков ВСУ в Херсонской области
Российские военные взяли в плен украинскую вооруженную группу из восьми боевиков, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T12:35
2023-09-17T14:54
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские военные взяли в плен украинскую вооруженную группу из восьми боевиков, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. &quot;Наши военные взяли в плен на левом берегу крупную украинскую вооруженную группу из восьми боевиков. Такое теперь случается все чаще — до многих воюющих на стороне противника постепенно начинает доходить, что их жизни для военных начальников и политических главарей режима ничего не значат&quot;, — сказал он.Сальдо добавил, что те, кто сдался в плен, сохранят свои жизни. "Недавно один из областных военкомов на подконтрольной Киеву территории рассказал, что из мобилизованных прошлой осенью в строю осталось десять процентов. Остальные просто послужили пушечным мясом. Вероятность умереть или стать калекой — 90 процентов", — указал врио главы.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживает Киев.
https://ria.ru/20230916/ukraina-1896730331.html
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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы РФ
Российские военные взяли в плен восемь боевиков ВСУ в Херсонской области

Сальдо: ВС России взяли в плен восемь украинских боевиков в Херсонской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в Херсонской области
Военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские военные взяли в плен украинскую вооруженную группу из восьми боевиков, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.
«

"Наши военные взяли в плен на левом берегу крупную украинскую вооруженную группу из восьми боевиков. Такое теперь случается все чаще — до многих воюющих на стороне противника постепенно начинает доходить, что их жизни для военных начальников и политических главарей режима ничего не значат", — сказал он.

Сальдо добавил, что те, кто сдался в плен, сохранят свои жизни.
"Недавно один из областных военкомов на подконтрольной Киеву территории рассказал, что из мобилизованных прошлой осенью в строю осталось десять процентов. Остальные просто послужили пушечным мясом. Вероятность умереть или стать калекой — 90 процентов", — указал врио главы.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживает Киев.
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