https://ria.ru/20230917/plen-1896799859.html

Российские военные взяли в плен восемь боевиков ВСУ в Херсонской области

Российские военные взяли в плен восемь боевиков ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 17.09.2023

Российские военные взяли в плен восемь боевиков ВСУ в Херсонской области

Российские военные взяли в плен украинскую вооруженную группу из восьми боевиков, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T12:35

2023-09-17T12:35

2023-09-17T14:54

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829647043_0:200:3104:1946_1920x0_80_0_0_c7e8b7c6ec3dfa699f6eb1cf96f47edb.jpg

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские военные взяли в плен украинскую вооруженную группу из восьми боевиков, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. "Наши военные взяли в плен на левом берегу крупную украинскую вооруженную группу из восьми боевиков. Такое теперь случается все чаще — до многих воюющих на стороне противника постепенно начинает доходить, что их жизни для военных начальников и политических главарей режима ничего не значат", — сказал он.Сальдо добавил, что те, кто сдался в плен, сохранят свои жизни. "Недавно один из областных военкомов на подконтрольной Киеву территории рассказал, что из мобилизованных прошлой осенью в строю осталось десять процентов. Остальные просто послужили пушечным мясом. Вероятность умереть или стать калекой — 90 процентов", — указал врио главы.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживает Киев.

https://ria.ru/20230916/ukraina-1896730331.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы рф