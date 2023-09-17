https://ria.ru/20230917/passazhiropotok-1896821461.html
Пассажиропоток на финско-российской границе сократился на семь процентов
Пассажиропоток на финско-российской границе сократился на семь процентов - РИА Новости, 17.09.2023
Пассажиропоток на финско-российской границе сократился на семь процентов
Пассажиропоток на трех крупнейших пунктах пропуска на российской границе в юго-восточной Финляндии сократился примерно на 7,3% в первый день запрета на ввоз в... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T16:18
2023-09-17T16:18
2023-09-17T16:18
финляндия
россия
украина
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
туризм
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 сен - РИА Новости. Пассажиропоток на трех крупнейших пунктах пропуска на российской границе в юго-восточной Финляндии сократился примерно на 7,3% в первый день запрета на ввоз в ЕС зарегистрированных в России автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе пограничной охраны Финляндии. Финляндия с 16 сентября выполняет рекомендации Еврокомиссии по запрету ввоза личного автотранспорта граждан РФ на территорию Евросоюза в связи с санкциями ЕС из-за российской специальной военной операции на Украине. "Всего через пункты пропуска на юго-востоке Финляндии в субботу, 16 сентября, границу пересекли около 3929 человека по сравнению с неделей ранее, когда 9 сентября границу пересекли около 4237 (-7,3%)", - рассказали пограничники. Тремя ближайшими к Санкт-Петербургу и Выборгу пограничными пунктами юго-востока Финляндии являются КПП Ваалимаа (крупнейший), Иматра и Нуйямаа.
https://ria.ru/20230914/puteshestviya-1896122349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, россия, украина, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Финляндия, Россия, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Туризм
Пассажиропоток на финско-российской границе сократился на семь процентов
Пассажиропоток на границе с Финляндией снизился на 7% в первый день ограничений