https://ria.ru/20230917/passazhiropotok-1896821461.html

Пассажиропоток на финско-российской границе сократился на семь процентов

Пассажиропоток на финско-российской границе сократился на семь процентов - РИА Новости, 17.09.2023

Пассажиропоток на финско-российской границе сократился на семь процентов

Пассажиропоток на трех крупнейших пунктах пропуска на российской границе в юго-восточной Финляндии сократился примерно на 7,3% в первый день запрета на ввоз в... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T16:18

2023-09-17T16:18

2023-09-17T16:18

финляндия

россия

украина

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

туризм

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 сен - РИА Новости. Пассажиропоток на трех крупнейших пунктах пропуска на российской границе в юго-восточной Финляндии сократился примерно на 7,3% в первый день запрета на ввоз в ЕС зарегистрированных в России автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе пограничной охраны Финляндии. Финляндия с 16 сентября выполняет рекомендации Еврокомиссии по запрету ввоза личного автотранспорта граждан РФ на территорию Евросоюза в связи с санкциями ЕС из-за российской специальной военной операции на Украине. "Всего через пункты пропуска на юго-востоке Финляндии в субботу, 16 сентября, границу пересекли около 3929 человека по сравнению с неделей ранее, когда 9 сентября границу пересекли около 4237 (-7,3%)", - рассказали пограничники. Тремя ближайшими к Санкт-Петербургу и Выборгу пограничными пунктами юго-востока Финляндии являются КПП Ваалимаа (крупнейший), Иматра и Нуйямаа.

https://ria.ru/20230914/puteshestviya-1896122349.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

финляндия, россия, украина, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии