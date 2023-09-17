https://ria.ru/20230917/pashinyan-1896784052.html

Пашинян ответил на вопрос о смене внешнеполитического курса Армении

Пашинян ответил на вопрос о смене внешнеполитического курса Армении - РИА Новости, 17.09.2023

Пашинян ответил на вопрос о смене внешнеполитического курса Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает неуместными разговоры о смене внешнеполитического вектора страны, заявив, что этот вектор всегда был направлен на... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T10:02

2023-09-17T10:02

2023-09-17T14:47

в мире

армения

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 17 сен — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает неуместными разговоры о смене внешнеполитического вектора страны, заявив, что этот вектор всегда был направлен на собственные интересы государства. "Внешняя политика прозрачна, и я не думаю, что такие формулировки (о смене вектора. — Прим. ред.) уместны. Армения не может менять внешнеполитический вектор в том смысле, что внешняя политика Армении всегда ориентирована на государственные интересы Армении", — сказал Пашинян журналистам. Говоря об армяно-российских отношениях, премьер отметил, что в этом вопросе исходит из заявлений президента РФ. "Руководитель, президент РФ, заявлял, что проблем с Арменией и премьер-министром нет", — сказал Пашинян.Ранее на текущей неделе на пленарном заседании ВЭФ-2023 Владимир Путин сообщил, что находится в контакте с Пашиняном и "никаких проблем у нас с Арменией и с премьер-министром Пашиняном нет".

https://ria.ru/20230914/armeniya-1896390931.html

армения

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Влада Копылова

в мире, армения, никол пашинян