https://ria.ru/20230917/pamyatnik-1896841841.html

В Мариуполе открыли отреставрированный памятник Куинджи

В Мариуполе открыли отреставрированный памятник Куинджи - РИА Новости, 17.09.2023

В Мариуполе открыли отреставрированный памятник Куинджи

В Мариуполе открыли восстановленный памятник художнику Архипу Куинджи, во время освобождения города он был частично уничтожен выстрелом из украинского танка,... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T19:22

2023-09-17T19:22

2023-09-17T19:27

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МАРИУПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. В Мариуполе открыли восстановленный памятник художнику Архипу Куинджи, во время освобождения города он был частично уничтожен выстрелом из украинского танка, вокруг памятника появилась уличная выставка репродукций самых знаменитых работ художника, передаёт корреспондент РИА Новости. "Хотелось бы сказать спасибо жителям Мариуполя, строителям, Российскому военно-историческому обществу (РВИО), которые помогли, сделали, поддержали и нашу позицию, что памятник должен быть восстановлен, что площадка должна быть облагорожена. Это наш не первый проект с РВИО. Почему РВИО откликается? Потому что это для нас дорого, с исторической точки зрения", - заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, при поддержке РВИО в ДНР уже завершена вторая очередь мемориального комплекса Саур-Могила, монументы шахтерским дивизиям, которые были установлены в центре Донецка в годовщину освобождения Донбасса. Разрушение памятника Куинджи в Мариуполе во время его освобождения было попыткой уничтожить общее прошлое мариупольцев и остальной России, заявил заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко. "Историю разрушения памятника, наверняка, вы знаете лучше, чем кто бы то ни было, но очень показательно, что прямым танковым выстрелом разрушен памятник художнику. Чем он мешал, почему нужно было его уничтожать? Хотели снова уничтожить нашу общую память, которую уничтожить невозможно", - рассказал он. Художник Архип Куинджи - уроженец Мариуполя, памятник ему в городе поставили в 1984 году. Во время боёв за Мариуполь памятник повредил украинский танк, который был спрятан в жилых кварталах. Специалисты РВИО восстановили памятник, помощник президента РФ, глава РВИО Владимир Мединский сообщал, что всего в 2023 году Российское военно-историческое общество реализует 13 монументальных проектов в Донбассе.

https://ria.ru/20230908/saur-mogila-1894903040.html

https://ria.ru/20230902/memorial-1893874762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Открытие в Мариуполе восстановленного памятника художнику Куинджи В Мариуполе открыли восстановленный памятник художнику Куинджи, во время освобождения города он был поврежден выстрелом из украинского танка 2023-09-17T19:22 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, донбасс, архип куинджи, денис пушилин, николай овсиенко, российское военно-историческое общество (рвио)