https://ria.ru/20230917/otnosheniya-1896810941.html

Президент Финляндии призвал Запад поддерживать отношения с Россией

Президент Финляндии призвал Запад поддерживать отношения с Россией - РИА Новости, 17.09.2023

Президент Финляндии призвал Запад поддерживать отношения с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что западным странам важно найти способ поддерживать отношения с Россией. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T14:43

2023-09-17T14:43

2023-09-17T16:39

в мире

россия

саули ниинисте

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финляндия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что западным странам важно найти способ поддерживать отношения с Россией. "Я не имею в виду какую-то большую дружбу, но способность к терпимости и даже немного к взаимопониманию", - заявил Ниинистё в интервью газете New York Times, добавив, что после окончания конфликта на Украине в отношениях с РФ необходимо будет доверие в качестве гарантии, что "новая война не поджидает за дверью". Говоря о рисках ядерной войны, президент Финляндии отметил, что странам, поставляющим вооружения Украине, необходимо учитывать возможную эскалации конфликта, вплоть до мировой войны. "Мы находимся в очень щекотливой ситуации. Даже мелочи могут сильно изменить ситуацию, и, к сожалению, к худшему... Риск применения ядерного оружия огромен", - заявил Ниинистё. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230916/otnosheniya-1896750734.html

https://ria.ru/20230915/argentina-1896438283.html

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