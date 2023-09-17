Рейтинг@Mail.ru
Президент Финляндии призвал Запад поддерживать отношения с Россией - РИА Новости, 17.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 17.09.2023 (обновлено: 16:39 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/otnosheniya-1896810941.html
Президент Финляндии призвал Запад поддерживать отношения с Россией
Президент Финляндии призвал Запад поддерживать отношения с Россией - РИА Новости, 17.09.2023
Президент Финляндии призвал Запад поддерживать отношения с Россией
Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что западным странам важно найти способ поддерживать отношения с Россией. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T14:43
2023-09-17T16:39
в мире
россия
саули ниинисте
украина
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891469637_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1d2fb5f52bceaeec336912f7a168584c.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что западным странам важно найти способ поддерживать отношения с Россией. "Я не имею в виду какую-то большую дружбу, но способность к терпимости и даже немного к взаимопониманию", - заявил Ниинистё в интервью газете New York Times, добавив, что после окончания конфликта на Украине в отношениях с РФ необходимо будет доверие в качестве гарантии, что "новая война не поджидает за дверью". Говоря о рисках ядерной войны, президент Финляндии отметил, что странам, поставляющим вооружения Украине, необходимо учитывать возможную эскалации конфликта, вплоть до мировой войны. "Мы находимся в очень щекотливой ситуации. Даже мелочи могут сильно изменить ситуацию, и, к сожалению, к худшему... Риск применения ядерного оружия огромен", - заявил Ниинистё. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230916/otnosheniya-1896750734.html
https://ria.ru/20230915/argentina-1896438283.html
россия
украина
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891469637_416:57:3071:2048_1920x0_80_0_0_4b7a35f8ff4fcd275f77a9c44844a798.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, саули ниинисте, украина, финляндия
В мире, Россия, Саули Ниинисте, Украина, Финляндия
Президент Финляндии призвал Запад поддерживать отношения с Россией

Президент Финляндии заявил о необходимости сохранить отношения Запада с Россией

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Финляндии Саули Ниинисте
Президент Финляндии Саули Ниинисте - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Финляндии Саули Ниинисте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что западным странам важно найти способ поддерживать отношения с Россией.
«
"Я не имею в виду какую-то большую дружбу, но способность к терпимости и даже немного к взаимопониманию", - заявил Ниинистё в интервью газете New York Times, добавив, что после окончания конфликта на Украине в отношениях с РФ необходимо будет доверие в качестве гарантии, что "новая война не поджидает за дверью".
Мечеть в Алжире - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Алжирский политик оценил отношения с Россией
16 сентября, 21:56
Говоря о рисках ядерной войны, президент Финляндии отметил, что странам, поставляющим вооружения Украине, необходимо учитывать возможную эскалации конфликта, вплоть до мировой войны.
«
"Мы находимся в очень щекотливой ситуации. Даже мелочи могут сильно изменить ситуацию, и, к сожалению, к худшему... Риск применения ядерного оружия огромен", - заявил Ниинистё.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Кандидат в президенты Аргентины пообещал не развивать отношения с Россией
15 сентября, 03:43
 
В миреРоссияСаули НиинистеУкраинаФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала