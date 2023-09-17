Президент Финляндии призвал Запад поддерживать отношения с Россией
Президент Финляндии заявил о необходимости сохранить отношения Запада с Россией
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Финляндии Саули Ниинисте
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Финляндии Саули Ниинисте. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что западным странам важно найти способ поддерживать отношения с Россией.
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"Я не имею в виду какую-то большую дружбу, но способность к терпимости и даже немного к взаимопониманию", - заявил Ниинистё в интервью газете New York Times, добавив, что после окончания конфликта на Украине в отношениях с РФ необходимо будет доверие в качестве гарантии, что "новая война не поджидает за дверью".
Говоря о рисках ядерной войны, президент Финляндии отметил, что странам, поставляющим вооружения Украине, необходимо учитывать возможную эскалации конфликта, вплоть до мировой войны.
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"Мы находимся в очень щекотливой ситуации. Даже мелочи могут сильно изменить ситуацию, и, к сожалению, к худшему... Риск применения ядерного оружия огромен", - заявил Ниинистё.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.