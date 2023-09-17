Рейтинг@Mail.ru
"В грубых терминах". В Британии заявили о большой ошибке в отношении России - РИА Новости, 17.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/oshibka-1896824272.html
"В грубых терминах". В Британии заявили о большой ошибке в отношении России
"В грубых терминах". В Британии заявили о большой ошибке в отношении России - РИА Новости, 17.09.2023
"В грубых терминах". В Британии заявили о большой ошибке в отношении России
Конфликт на Украине давно можно было бы урегулировать, если бы Запад не преподносил его как борьбу добра со злом, заявил журналист британской Daily Mail Питер... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T16:42
2023-09-17T16:42
политика
украина
россия
владимир зеленский
михаил подоляк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585172291_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_e9cc956f8165b86f6244295a20053176.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Конфликт на Украине давно можно было бы урегулировать, если бы Запад не преподносил его как борьбу добра со злом, заявил журналист британской Daily Mail Питер Хитченс.По его мнению, США и Европа задумались о прекращении финансовой и военной поддержки Киева. Об этом, в частности, говорит и появившаяся во влиятельном американском издании Foreign Affairs статья под названием "Откажется ли Запад от Украины?", считает Хитченс."Честно говоря, если бы эта война не изображалась так широко в грубо-примитивных сказочных терминах как сверхпростая битва между абсолютным добром и абсолютным злом, а это не так, мы могли бы достичь нынешней стадии раньше. Но лучше поздно, чем никогда", — отметил он.По мнению Хитченса, если западные страны действительно заботятся о народе Украины, они должны работать над установлением прочного мира, вместо того чтобы разжигать и подпитывать вооруженный конфликт, из-за которого страдают и гибнут сами украинцы.Журналист заявил, что никогда не мог понять, почему Британия заинтересована в ведении дорогостоящей и рискованной войны в Юго-Восточной Европе между двумя частями расколовшейся Советской империи.Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
https://ria.ru/20230817/ssha-1890613242.html
https://ria.ru/20230909/soyuzniki-1895148303.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585172291_102:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_1bb1e432c988cb890f34870a435c1a23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, россия, владимир зеленский, михаил подоляк
Политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк
"В грубых терминах". В Британии заявили о большой ошибке в отношении России

Журналист Хитченс: Запад ошибся, представив Украину добром в конфликте с Россией

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в медиабанк
Вид на Лондон с южного берега Темзы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Конфликт на Украине давно можно было бы урегулировать, если бы Запад не преподносил его как борьбу добра со злом, заявил журналист британской Daily Mail Питер Хитченс.
По его мнению, США и Европа задумались о прекращении финансовой и военной поддержки Киева. Об этом, в частности, говорит и появившаяся во влиятельном американском издании Foreign Affairs статья под названием "Откажется ли Запад от Украины?", считает Хитченс.
«
"Честно говоря, если бы эта война не изображалась так широко в грубо-примитивных сказочных терминах как сверхпростая битва между абсолютным добром и абсолютным злом, а это не так, мы могли бы достичь нынешней стадии раньше. Но лучше поздно, чем никогда", — отметил он.
По мнению Хитченса, если западные страны действительно заботятся о народе Украины, они должны работать над установлением прочного мира, вместо того чтобы разжигать и подпитывать вооруженный конфликт, из-за которого страдают и гибнут сами украинцы.
Журналист заявил, что никогда не мог понять, почему Британия заинтересована в ведении дорогостоящей и рискованной войны в Юго-Восточной Европе между двумя частями расколовшейся Советской империи.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Пришло время. В США заговорили о роковом решении для Зеленского
17 августа, 13:52
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.
Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
Киев - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
В Британии заявили о трещине в отношениях Киева и его союзников
9 сентября, 09:31
 
ПолитикаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМихаил Подоляк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала