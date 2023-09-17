https://ria.ru/20230917/oshibka-1896824272.html

"В грубых терминах". В Британии заявили о большой ошибке в отношении России

"В грубых терминах". В Британии заявили о большой ошибке в отношении России - РИА Новости, 17.09.2023

"В грубых терминах". В Британии заявили о большой ошибке в отношении России

Конфликт на Украине давно можно было бы урегулировать, если бы Запад не преподносил его как борьбу добра со злом, заявил журналист британской Daily Mail Питер... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T16:42

2023-09-17T16:42

2023-09-17T16:42

политика

украина

россия

владимир зеленский

михаил подоляк

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Конфликт на Украине давно можно было бы урегулировать, если бы Запад не преподносил его как борьбу добра со злом, заявил журналист британской Daily Mail Питер Хитченс.По его мнению, США и Европа задумались о прекращении финансовой и военной поддержки Киева. Об этом, в частности, говорит и появившаяся во влиятельном американском издании Foreign Affairs статья под названием "Откажется ли Запад от Украины?", считает Хитченс."Честно говоря, если бы эта война не изображалась так широко в грубо-примитивных сказочных терминах как сверхпростая битва между абсолютным добром и абсолютным злом, а это не так, мы могли бы достичь нынешней стадии раньше. Но лучше поздно, чем никогда", — отметил он.По мнению Хитченса, если западные страны действительно заботятся о народе Украины, они должны работать над установлением прочного мира, вместо того чтобы разжигать и подпитывать вооруженный конфликт, из-за которого страдают и гибнут сами украинцы.Журналист заявил, что никогда не мог понять, почему Британия заинтересована в ведении дорогостоящей и рискованной войны в Юго-Восточной Европе между двумя частями расколовшейся Советской империи.Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.

https://ria.ru/20230817/ssha-1890613242.html

https://ria.ru/20230909/soyuzniki-1895148303.html

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политика, украина, россия, владимир зеленский, михаил подоляк