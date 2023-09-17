https://ria.ru/20230917/oruzhie-1896780894.html
"Не поможет": Зеленскому сообщили пугающие новости об Украине
"Не поможет": Зеленскому сообщили пугающие новости об Украине - РИА Новости, 17.09.2023
"Не поможет": Зеленскому сообщили пугающие новости об Украине
Украинская армия обречена на поражение, и ни одно западное оружие не изменит эту ситуацию, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T09:29
2023-09-17T09:29
2023-09-17T09:29
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Украинская армия обречена на поражение, и ни одно западное оружие не изменит эту ситуацию, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале."Вооружение, которое уже дают Украине и обещают передать, например, ATACMS, немецкий Taurus, аналог Storm Shadow и Scalp, не предназначено для того, чтобы выиграть в этом конфликте. Они не помогут выиграть", –отметил он.Берлетик добавил, что посредством отправки ВСУ такого серьезного оружия Запад пытается склонить Россию к переговорам и заморозке конфликта. Однако, подчеркнул он, подобная тактика бесполезна, так как контрнаступление украинской армии окончательно провалилось.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230916/rezervy-1896722608.html
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В мире, Украина, США, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Не поможет": Зеленскому сообщили пугающие новости об Украине
Экс-морпех Берлетик: западное оружие не поможет Украине победить