https://ria.ru/20230917/odessa-1896771182.html

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.09.2023

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Одессе прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T06:44

2023-09-17T06:44

2023-09-17T08:54

специальная военная операция на украине

одесса

одесская область

вооруженные силы рф

в мире

украина

владимир путин

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале."Одесса, местные паблики сообщают о взрывах", — указано в материале.Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации, с 04:56 (совпадает с мск) в Одесской области, как и на всей территории Украины, объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики соседней республики с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране.

https://radiosputnik.ria.ru/20230916/kherson-1896752985.html

одесса

одесская область

украина

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