Рейтинг@Mail.ru
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:44 17.09.2023 (обновлено: 08:54 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/odessa-1896771182.html
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.09.2023
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Одессе прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T06:44
2023-09-17T08:54
специальная военная операция на украине
одесса
одесская область
вооруженные силы рф
в мире
украина
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_672:668:3072:2018_1920x0_80_0_0_461c1d186301bcfa34ea8ef1af92eb97.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале.&quot;Одесса, местные паблики сообщают о взрывах&quot;, — указано в материале.Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации, с 04:56 (совпадает с мск) в Одесской области, как и на всей территории Украины, объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики соседней республики с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране.
https://radiosputnik.ria.ru/20230916/kherson-1896752985.html
одесса
одесская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_341:473:2441:2048_1920x0_80_0_0_5b887460a6e471a017585ede88a3d572.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, одесская область, вооруженные силы рф, в мире, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Одесская область, Вооруженные силы РФ, В мире, Украина, Владимир Путин
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Зеркало недели": в Одессе прогремел ряд взрывов

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале.
«

"Одесса, местные паблики сообщают о взрывах", — указано в материале.

Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации, с 04:56 (совпадает с мск) в Одесской области, как и на всей территории Украины, объявили воздушную тревогу.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики соседней республики с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране.
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне
16 сентября, 22:25
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаОдесская областьВооруженные силы РФВ миреУкраинаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала