https://ria.ru/20230917/odessa-1896771182.html
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.09.2023
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Одессе прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T06:44
2023-09-17T06:44
2023-09-17T08:54
специальная военная операция на украине
одесса
одесская область
вооруженные силы рф
в мире
украина
владимир путин
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале."Одесса, местные паблики сообщают о взрывах", — указано в материале.Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации, с 04:56 (совпадает с мск) в Одесской области, как и на всей территории Украины, объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики соседней республики с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране.
https://radiosputnik.ria.ru/20230916/kherson-1896752985.html
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Специальная военная операция на Украине, Одесса, Одесская область, Вооруженные силы РФ, В мире, Украина, Владимир Путин
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Зеркало недели": в Одессе прогремел ряд взрывов