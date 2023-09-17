https://ria.ru/20230917/obstrel-1896765087.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке кассетными снарядами

Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке кассетными снарядами - РИА Новости, 17.09.2023

Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке кассетными снарядами

Украинские войска утром в воскресенье выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T03:46

2023-09-17T03:46

2023-09-17T03:58

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

нато

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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 03.30 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 03.30 - населенный пункт Карловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.Кроме того, ранее в 23.30 под обстрел попала Макеевка, по ней ВСУ выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров. В 02.00 ВСУ снова обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку, выпустив по ним суммарно еще четыре снаряда такого же калибра.Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230916/ranenyy-1896756955.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, нато