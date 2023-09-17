https://ria.ru/20230917/obed-1896801162.html

Ким Чен Ын и Шойгу пообедали в армейской палатке

Ким Чен Ын и Шойгу пообедали в армейской палатке - РИА Новости, 17.09.2023

Ким Чен Ын и Шойгу пообедали в армейской палатке

Обед, устроенный накануне министром обороны РФ Сергей Шойгу в честь посещения Тихоокеанского флота председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, проходил РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T12:51

2023-09-17T12:51

2023-09-17T12:52

кндр (северная корея)

ким чен ын

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Обед, устроенный накануне министром обороны РФ Сергей Шойгу в честь посещения Тихоокеанского флота председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, проходил в армейской палатке, где демонстрировались кадры работы российского военно-морского флота и воздушно-космических сил, свидетельствуют фотографии, опубликованные Центральным телеграфным агентством Кореи. Судя по представленным фотографиям, первая трапеза состоялась после утреннего осмотра стратегической и оперативно-тактической авиации ВКС России на аэродроме Кневичи в Приморье. Она прошла в полевых условиях, в армейской надувной палатке, где были установлены флаги двух стран, проложены красные ковровые дорожки и накрыт стол с водой и легкими закусками на 11 персон для каждой делегации. В палатке также были установлены экраны, на которых демонстрировались кадры полёта российской авиации с видом из кабины пилота. Необходимые пояснения внимательно наблюдавшему за этим северокорейскому лидеру делал командующий Дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш. Официальный обед, состоявшийся после посещения Ким Чен Ыном фрегата "Маршал Шапошников", также прошел армейской палатке на фоне развернутого плаката "Краснознаменный Тихоокеанский флот" с изображением российских военных кораблей, подводных лодок и истребителей. На экранах, установленных позади каждой из сторон, демонстрировались кадры выхода соединения кораблей из Владивостока и патрулирования международных вод стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-95. Гостей угощали различными салатами и морепродуктами, при этом у всех участников обеда на столе традиционные корейские миски с палочками. На одной из фотографий российская и корейская делегация поднимают рюмку водки. После обеда стороны обменялись подарками, Сергей Шойгу предподнес в подарок Ким Чен Ыну богато украшенный меч и шапку-ушанку, которую северокорейский лидер с удовольствием сразу примерил. Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолёт в небе показал фигуры высшего пилотажа. В субботу лидер КНДР прибыл на поезде в Приморье. На аэродроме Кневичи ему представили сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Киму и главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, который встречал почетного гостя, представили современные образцы оперативно-тактической авиации ВКС России. Кроме того, Шойгу представил лидеру КНДР российский ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И на аэродроме Кневичи. Ким Чен Ын ознакомился с российским дальнемагистральным пассажирским самолетом Ту-214. Далее во Владивостоке Ким Чен Ыну показали фрегат "Маршал Шапошников", продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием. Вечером субботы лидер Северной Кореи посетил балет-феерию "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра. Утром воскресенья лидер КНДР прибыл на остров Русский, где посетил кампус ДВФУ и выставку "Улица Дальнего Востока", открытую в рамках ВЭФ-2023. Там он пообщался с северокорейскими студентами вуза. Далее товарищ Ким посмотрел выступление морских млекопитающих в Приморском океанариуме и осмотрел его экспозиции. После лидер КНДР посетил предприятие резидента ТОР, занимающегося производством сырья и пищевых добавок "Арника".

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Влада Копылова

кндр (северная корея), ким чен ын, сергей шойгу, россия