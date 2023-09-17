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Пленный нацгвардеец обвинил Зеленского в конфликте на Украине - РИА Новости, 17.09.2023
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15:13 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/natsgvardeets-1896814272.html
Пленный нацгвардеец обвинил Зеленского в конфликте на Украине
Пленный нацгвардеец обвинил Зеленского в конфликте на Украине - РИА Новости, 17.09.2023
Пленный нацгвардеец обвинил Зеленского в конфликте на Украине
Именно деятельность Владимира Зеленского, а также других украинских политиков привела к началу специальной военной операции, заявил РИА Новости пленный... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T15:13
2023-09-17T15:13
в мире
владимир зеленский
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Именно деятельность Владимира Зеленского, а также других украинских политиков привела к началу специальной военной операции, заявил РИА Новости пленный украинский санитарный инструктор Богдан Коцан. До попадания в плен он служил в 14-й бригаде нацгвардии Украины. "Любая война, это война политиков. За президента Зеленского я не голосовал, так же как за министерство обороны и других политиков. Их деятельность привела к ухудшению ситуации и дальнейшей войне", - заявил пленный украинский военнослужащий. По его словам, он оказался в плену после окружения, поскольку "нас завели не тем маршрутом &lt;…&gt;, хотя мы должны были ехать на пустые позиции в другую сторону". Он сдался "из-за невозможности иных действий". "Перед штурмом было подавленное морально-психологическое состояние из-за нежелания идти на невнятные задачи. Перед выходом на задание я чувствовал, что нас, возможно, кидают на убой. Когда я попал в плен, ко мне было нормальное отношение, меня обследовал полевой врач, оказал медицинскую помощь. Когда доставили в место содержания, нас накормили, спросили про наше состояние", - сказал Коцан. Пленный также призвал своих бывших сослуживцев вернуться домой. "Жена и мама негативно (отнеслись – ред.), не хотели, чтобы я шел на войну… Военнослужащим своей бригады хочу передать, чтобы они возвращались домой живыми и целыми. Когда ты попадаешь в бой, понимаешь, что оно того не стоит", - отметил он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230917/podolyak-1896805691.html
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в мире, владимир зеленский, украина
В мире, Владимир Зеленский, Украина
Пленный нацгвардеец обвинил Зеленского в конфликте на Украине

Нацгвардеец: к военному конфликту привели Зеленский и другие украинские политики

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Именно деятельность Владимира Зеленского, а также других украинских политиков привела к началу специальной военной операции, заявил РИА Новости пленный украинский санитарный инструктор Богдан Коцан.
До попадания в плен он служил в 14-й бригаде нацгвардии Украины.
"Любая война, это война политиков. За президента Зеленского я не голосовал, так же как за министерство обороны и других политиков. Их деятельность привела к ухудшению ситуации и дальнейшей войне", - заявил пленный украинский военнослужащий.
По его словам, он оказался в плену после окружения, поскольку "нас завели не тем маршрутом <…>, хотя мы должны были ехать на пустые позиции в другую сторону". Он сдался "из-за невозможности иных действий".
Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
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"Перед штурмом было подавленное морально-психологическое состояние из-за нежелания идти на невнятные задачи. Перед выходом на задание я чувствовал, что нас, возможно, кидают на убой. Когда я попал в плен, ко мне было нормальное отношение, меня обследовал полевой врач, оказал медицинскую помощь. Когда доставили в место содержания, нас накормили, спросили про наше состояние", - сказал Коцан.
Пленный также призвал своих бывших сослуживцев вернуться домой. "Жена и мама негативно (отнеслись – ред.), не хотели, чтобы я шел на войну… Военнослужащим своей бригады хочу передать, чтобы они возвращались домой живыми и целыми. Когда ты попадаешь в бой, понимаешь, что оно того не стоит", - отметил он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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