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В Иране неизвестные открыли беспорядочный огонь в сторону сотрудников КСИР - РИА Новости, 17.09.2023
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16:41 17.09.2023 (обновлено: 18:53 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/napadenie-1896824164.html
В Иране неизвестные открыли беспорядочный огонь в сторону сотрудников КСИР
В Иране неизвестные открыли беспорядочный огонь в сторону сотрудников КСИР - РИА Новости, 17.09.2023
В Иране неизвестные открыли беспорядочный огонь в сторону сотрудников КСИР
Офицер подразделения "Басидж" (входит в Корпус стражей исламской революции, КСИР) Ирана погиб при нападении неизвестных на юге республики, заявил замгубернатора РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T16:41
2023-09-17T18:53
в мире
иран
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Офицер подразделения "Басидж" (входит в Корпус стражей исламской революции, КСИР) Ирана погиб при нападении неизвестных на юге республики, заявил замгубернатора провинции Фарс по политическим вопросам Эсмаил Казаль Софли, его слова приводит агентство IRNA. &quot;Двое неизвестных открыли беспорядочный огонь в сторону сотрудников сил Басидж, защищавших безопасность в городе Нурабад Мамасани&quot;, — сказал он.Еще три офицера получили ранения.Неизвестные открыли огонь по военнослужащим, проезжая мимо них на мотоцикле, и сразу же скрылись с места преступления. По словам Казаля Софли, разведывательные, силовые и правоохранительные органы провинции ведут розыск нападавших.
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в мире, иран
В мире, Иран
В Иране неизвестные открыли беспорядочный огонь в сторону сотрудников КСИР

На юге Ирана при нападении неизвестных погиб офицер КСИР, еще трое ранены

© AP PhotoАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© AP Photo
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Офицер подразделения "Басидж" (входит в Корпус стражей исламской революции, КСИР) Ирана погиб при нападении неизвестных на юге республики, заявил замгубернатора провинции Фарс по политическим вопросам Эсмаил Казаль Софли, его слова приводит агентство IRNA.
«

"Двое неизвестных открыли беспорядочный огонь в сторону сотрудников сил Басидж, защищавших безопасность в городе Нурабад Мамасани", — сказал он.

Еще три офицера получили ранения.
Неизвестные открыли огонь по военнослужащим, проезжая мимо них на мотоцикле, и сразу же скрылись с места преступления. По словам Казаля Софли, разведывательные, силовые и правоохранительные органы провинции ведут розыск нападавших.
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