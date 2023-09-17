https://ria.ru/20230917/napadenie-1896824164.html

В Иране неизвестные открыли беспорядочный огонь в сторону сотрудников КСИР

В Иране неизвестные открыли беспорядочный огонь в сторону сотрудников КСИР - РИА Новости, 17.09.2023

В Иране неизвестные открыли беспорядочный огонь в сторону сотрудников КСИР

Офицер подразделения "Басидж" (входит в Корпус стражей исламской революции, КСИР) Ирана погиб при нападении неизвестных на юге республики, заявил замгубернатора РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T16:41

2023-09-17T16:41

2023-09-17T18:53

в мире

иран

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Офицер подразделения "Басидж" (входит в Корпус стражей исламской революции, КСИР) Ирана погиб при нападении неизвестных на юге республики, заявил замгубернатора провинции Фарс по политическим вопросам Эсмаил Казаль Софли, его слова приводит агентство IRNA. "Двое неизвестных открыли беспорядочный огонь в сторону сотрудников сил Басидж, защищавших безопасность в городе Нурабад Мамасани", — сказал он.Еще три офицера получили ранения.Неизвестные открыли огонь по военнослужащим, проезжая мимо них на мотоцикле, и сразу же скрылись с места преступления. По словам Казаля Софли, разведывательные, силовые и правоохранительные органы провинции ведут розыск нападавших.

https://ria.ru/20230917/oruzhie-1896821615.html

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в мире, иран