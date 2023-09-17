https://ria.ru/20230917/napadenie-1896824164.html
В Иране неизвестные открыли беспорядочный огонь в сторону сотрудников КСИР
В Иране неизвестные открыли беспорядочный огонь в сторону сотрудников КСИР - РИА Новости, 17.09.2023
В Иране неизвестные открыли беспорядочный огонь в сторону сотрудников КСИР
Офицер подразделения "Басидж" (входит в Корпус стражей исламской революции, КСИР) Ирана погиб при нападении неизвестных на юге республики, заявил замгубернатора РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T16:41
2023-09-17T16:41
2023-09-17T18:53
в мире
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766560279_0:200:3286:2048_1920x0_80_0_0_3ae7cddfc87114faa0cc10eb82e187e2.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Офицер подразделения "Басидж" (входит в Корпус стражей исламской революции, КСИР) Ирана погиб при нападении неизвестных на юге республики, заявил замгубернатора провинции Фарс по политическим вопросам Эсмаил Казаль Софли, его слова приводит агентство IRNA. "Двое неизвестных открыли беспорядочный огонь в сторону сотрудников сил Басидж, защищавших безопасность в городе Нурабад Мамасани", — сказал он.Еще три офицера получили ранения.Неизвестные открыли огонь по военнослужащим, проезжая мимо них на мотоцикле, и сразу же скрылись с места преступления. По словам Казаля Софли, разведывательные, силовые и правоохранительные органы провинции ведут розыск нападавших.
https://ria.ru/20230917/oruzhie-1896821615.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766560279_551:0:3283:2048_1920x0_80_0_0_9aee52e2338e3720ac2d9f212cb5946d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран
В Иране неизвестные открыли беспорядочный огонь в сторону сотрудников КСИР
На юге Ирана при нападении неизвестных погиб офицер КСИР, еще трое ранены