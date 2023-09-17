https://ria.ru/20230917/most-1896866885.html

Крымский мост открыли для движения автомобилей

Крымский мост открыли для движения автомобилей - РИА Новости, 17.09.2023

Крымский мост открыли для движения автомобилей

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 3,5 часа после перекрытия движения, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T23:01

2023-09-17T23:01

2023-09-17T23:02

крымский мост

республика крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 3,5 часа после перекрытия движения, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.Остановка движения автотранспорта на Крымском мосту произошла в воскресенье в 19.26 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230913/most-1896046046.html

республика крым

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

крымский мост, республика крым, россия