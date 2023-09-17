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Крымский мост открыли для движения автомобилей - РИА Новости, 17.09.2023
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23:01 17.09.2023 (обновлено: 23:02 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/most-1896866885.html
Крымский мост открыли для движения автомобилей
Крымский мост открыли для движения автомобилей - РИА Новости, 17.09.2023
Крымский мост открыли для движения автомобилей
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 3,5 часа после перекрытия движения, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 17.09.2023
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крымский мост
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 3,5 часа после перекрытия движения, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.Остановка движения автотранспорта на Крымском мосту произошла в воскресенье в 19.26 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230913/most-1896046046.html
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крымский мост, республика крым, россия
Крымский мост, Республика Крым, Россия
Крымский мост открыли для движения автомобилей

Крымский мост открыли через 3,5 часа после приостановки движения автотранспорта

© РИА НовостиАвтомобили у Крымского моста
Автомобили у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости
Автомобили у Крымского моста. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 3,5 часа после перекрытия движения, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
Остановка движения автотранспорта на Крымском мосту произошла в воскресенье в 19.26 мск.
«
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
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Крымский мостРеспублика КрымРоссия
 
 
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