https://ria.ru/20230917/most-1896866885.html
Крымский мост открыли для движения автомобилей
Крымский мост открыли для движения автомобилей - РИА Новости, 17.09.2023
Крымский мост открыли для движения автомобилей
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 3,5 часа после перекрытия движения, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T23:01
2023-09-17T23:01
2023-09-17T23:02
крымский мост
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 3,5 часа после перекрытия движения, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.Остановка движения автотранспорта на Крымском мосту произошла в воскресенье в 19.26 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230913/most-1896046046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, республика крым, россия
Крымский мост, Республика Крым, Россия
Крымский мост открыли для движения автомобилей
Крымский мост открыли через 3,5 часа после приостановки движения автотранспорта