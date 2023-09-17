https://ria.ru/20230917/miny-1896812540.html

"Три месяца ада": в ВСУ откровенно рассказали о ситуации на фронте

"Три месяца ада": в ВСУ откровенно рассказали о ситуации на фронте - РИА Новости, 17.09.2023

"Три месяца ада": в ВСУ откровенно рассказали о ситуации на фронте

Украинские военные жалуются на то, что не могут справиться с российскими минами, сообщает немецкая газета Spiegel со ссылкой на солдат ВСУ. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T14:56

2023-09-17T14:56

2023-09-17T14:56

в мире

артемовский

сша

европа

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

f-16

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Украинские военные жалуются на то, что не могут справиться с российскими минами, сообщает немецкая газета Spiegel со ссылкой на солдат ВСУ.“У нас еще нет современных истребителей F-16. Они (западные инструкторы. – Прим. ред.) говорят нам объезжать заминированные участки. Как объезжать? Здесь все заминировано, а если мы что-то расчищаем, появляются новые мины. <…> Как тут объедешь?" – возмутился один из украинских военных.По словам солдат ВСУ, из-за мин контрнаступление обернулось "тремя месяцами ада", говорится в материале. Украинская армия теряет не только большое количество техники, но и личный состав, отметил Spiegel."Это страшно. У нас здесь в основном солдаты, подорвавшиеся на минах", – прокомментировал ситуацию работающий в военном госпитале украинский хирург Юрий.Многие солдаты ВСУ признались, что неверно оценили ситуацию до начала контрнаступления, не думая, что противник окажется настолько сильным."Они (русские. – Прим. ред.) виртуозно выкладывают мины. Их не нужно недооценивать", – резюмировал украинский военный.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230917/oruzhie-1896780894.html

https://ria.ru/20230917/armiya-1896802905.html

артемовский

сша

европа

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в мире, артемовский, сша, европа, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, f-16