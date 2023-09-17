"Три месяца ада": в ВСУ откровенно рассказали о ситуации на фронте
Spiegel: ВСУ не могут справиться с российскими минами
© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Украинские военные жалуются на то, что не могут справиться с российскими минами, сообщает немецкая газета Spiegel со ссылкой на солдат ВСУ.
“У нас еще нет современных истребителей F-16. Они (западные инструкторы. – Прим. ред.) говорят нам объезжать заминированные участки. Как объезжать? Здесь все заминировано, а если мы что-то расчищаем, появляются новые мины. <…> Как тут объедешь?" – возмутился один из украинских военных.
По словам солдат ВСУ, из-за мин контрнаступление обернулось "тремя месяцами ада", говорится в материале. Украинская армия теряет не только большое количество техники, но и личный состав, отметил Spiegel.
"Это страшно. У нас здесь в основном солдаты, подорвавшиеся на минах", – прокомментировал ситуацию работающий в военном госпитале украинский хирург Юрий.
Многие солдаты ВСУ признались, что неверно оценили ситуацию до начала контрнаступления, не думая, что противник окажется настолько сильным.
"Они (русские. – Прим. ред.) виртуозно выкладывают мины. Их не нужно недооценивать", – резюмировал украинский военный.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.