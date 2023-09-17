Рейтинг@Mail.ru
"Три месяца ада": в ВСУ откровенно рассказали о ситуации на фронте - РИА Новости, 17.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/miny-1896812540.html
"Три месяца ада": в ВСУ откровенно рассказали о ситуации на фронте
"Три месяца ада": в ВСУ откровенно рассказали о ситуации на фронте - РИА Новости, 17.09.2023
"Три месяца ада": в ВСУ откровенно рассказали о ситуации на фронте
Украинские военные жалуются на то, что не могут справиться с российскими минами, сообщает немецкая газета Spiegel со ссылкой на солдат ВСУ. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T14:56
2023-09-17T14:56
в мире
артемовский
сша
европа
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
f-16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894812772_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80e0bc35837267715c3282604a4a90fb.jpg
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Украинские военные жалуются на то, что не могут справиться с российскими минами, сообщает немецкая газета Spiegel со ссылкой на солдат ВСУ.“У нас еще нет современных истребителей F-16. Они (западные инструкторы. – Прим. ред.) говорят нам объезжать заминированные участки. Как объезжать? Здесь все заминировано, а если мы что-то расчищаем, появляются новые мины. &lt;…&gt; Как тут объедешь?" – возмутился один из украинских военных.По словам солдат ВСУ, из-за мин контрнаступление обернулось "тремя месяцами ада", говорится в материале. Украинская армия теряет не только большое количество техники, но и личный состав, отметил Spiegel."Это страшно. У нас здесь в основном солдаты, подорвавшиеся на минах", – прокомментировал ситуацию работающий в военном госпитале украинский хирург Юрий.Многие солдаты ВСУ признались, что неверно оценили ситуацию до начала контрнаступления, не думая, что противник окажется настолько сильным."Они (русские. – Прим. ред.) виртуозно выкладывают мины. Их не нужно недооценивать", – резюмировал украинский военный.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230917/oruzhie-1896780894.html
https://ria.ru/20230917/armiya-1896802905.html
артемовский
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894812772_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcf7db459c1f1989a0f9afa8ee3864cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, артемовский, сша, европа, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, f-16
В мире, Артемовский, США, Европа, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16
"Три месяца ада": в ВСУ откровенно рассказали о ситуации на фронте

Spiegel: ВСУ не могут справиться с российскими минами

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Украинские военные жалуются на то, что не могут справиться с российскими минами, сообщает немецкая газета Spiegel со ссылкой на солдат ВСУ.
“У нас еще нет современных истребителей F-16. Они (западные инструкторы. – Прим. ред.) говорят нам объезжать заминированные участки. Как объезжать? Здесь все заминировано, а если мы что-то расчищаем, появляются новые мины. <…> Как тут объедешь?" – возмутился один из украинских военных.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
"Не поможет": Зеленскому сообщили пугающие новости об Украине
Вчера, 09:29
По словам солдат ВСУ, из-за мин контрнаступление обернулось "тремя месяцами ада", говорится в материале. Украинская армия теряет не только большое количество техники, но и личный состав, отметил Spiegel.
"Это страшно. У нас здесь в основном солдаты, подорвавшиеся на минах", – прокомментировал ситуацию работающий в военном госпитале украинский хирург Юрий.
Многие солдаты ВСУ признались, что неверно оценили ситуацию до начала контрнаступления, не думая, что противник окажется настолько сильным.
"Они (русские. – Прим. ред.) виртуозно выкладывают мины. Их не нужно недооценивать", – резюмировал украинский военный.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
"Отказать": в Германии ответили на шокирующий план Украины
Вчера, 13:12
 
В миреАртемовскийСШАЕвропаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала