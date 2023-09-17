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В зоопарке Екатеринбурга умерла белая медведица Айна - РИА Новости, 17.09.2023
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22:39 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/medveditsa-1896864543.html
В зоопарке Екатеринбурга умерла белая медведица Айна
В зоопарке Екатеринбурга умерла белая медведица Айна - РИА Новости, 17.09.2023
В зоопарке Екатеринбурга умерла белая медведица Айна
Белая медведица Айна скончалась в екатеринбургском зоопарке на 26-м году жизни, сообщила пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T22:39
2023-09-17T22:39
екатеринбург
москва
красноярский край
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Белая медведица Айна скончалась в екатеринбургском зоопарке на 26-м году жизни, сообщила пресс-служба городской администрации. "В результате резко ухудшившегося состояния здоровья в возрасте 25 лет умерла Айна. Говорить о точном диагнозе, в результате которого произошла смерть, можно будет после патологоанатомической экспертизы", – приводит ведомство комментарии сотрудников зоопарка. Айна родилась в пермском зоосаде от пожилой медведицы, она поселилась в Екатеринбурге в конце 90-х годов и сразу стала всеобщей любимицей горожан. На протяжении 20 лет Айна составляла пару белому медведю Умке, скончавшемуся в апреле 2021 года. Как ранее отмечали в зоопарке, причиной смерти Умки стал проглоченный хищником мячик, брошенный кем-то из посетителей в вольер, позже выяснилось, что у животного был рак. В августе 2022 года в зоопарке Екатеринбурга вместо Умки, по соседству с Айной, поселилась медведица из Москвы по кличке Хатанга, она была спасена с острова Большевик Красноярского края.
https://ria.ru/20230915/detenysh-1896448166.html
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екатеринбург, москва, красноярский край
Екатеринбург, Москва, Красноярский край
В зоопарке Екатеринбурга умерла белая медведица Айна

В зоопарке Екатеринбурга на 26 году жизни умерла белая медведица Айна

© Фото : зоопарк ЕкатеринбургаБелая медведица Айна в зоопарке Екатеринбурга
Белая медведица Айна в зоопарке Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© Фото : зоопарк Екатеринбурга
Белая медведица Айна в зоопарке Екатеринбурга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Белая медведица Айна скончалась в екатеринбургском зоопарке на 26-м году жизни, сообщила пресс-служба городской администрации.
«
"В результате резко ухудшившегося состояния здоровья в возрасте 25 лет умерла Айна. Говорить о точном диагнозе, в результате которого произошла смерть, можно будет после патологоанатомической экспертизы", – приводит ведомство комментарии сотрудников зоопарка.
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Айна родилась в пермском зоосаде от пожилой медведицы, она поселилась в Екатеринбурге в конце 90-х годов и сразу стала всеобщей любимицей горожан. На протяжении 20 лет Айна составляла пару белому медведю Умке, скончавшемуся в апреле 2021 года. Как ранее отмечали в зоопарке, причиной смерти Умки стал проглоченный хищником мячик, брошенный кем-то из посетителей в вольер, позже выяснилось, что у животного был рак.
В августе 2022 года в зоопарке Екатеринбурга вместо Умки, по соседству с Айной, поселилась медведица из Москвы по кличке Хатанга, она была спасена с острова Большевик Красноярского края.
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ЕкатеринбургМоскваКрасноярский край
 
 
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