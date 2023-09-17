https://ria.ru/20230917/medveditsa-1896864543.html

В зоопарке Екатеринбурга умерла белая медведица Айна

В зоопарке Екатеринбурга умерла белая медведица Айна - РИА Новости, 17.09.2023

В зоопарке Екатеринбурга умерла белая медведица Айна

Белая медведица Айна скончалась в екатеринбургском зоопарке на 26-м году жизни, сообщила пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T22:39

2023-09-17T22:39

2023-09-17T22:39

екатеринбург

москва

красноярский край

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Белая медведица Айна скончалась в екатеринбургском зоопарке на 26-м году жизни, сообщила пресс-служба городской администрации. "В результате резко ухудшившегося состояния здоровья в возрасте 25 лет умерла Айна. Говорить о точном диагнозе, в результате которого произошла смерть, можно будет после патологоанатомической экспертизы", – приводит ведомство комментарии сотрудников зоопарка. Айна родилась в пермском зоосаде от пожилой медведицы, она поселилась в Екатеринбурге в конце 90-х годов и сразу стала всеобщей любимицей горожан. На протяжении 20 лет Айна составляла пару белому медведю Умке, скончавшемуся в апреле 2021 года. Как ранее отмечали в зоопарке, причиной смерти Умки стал проглоченный хищником мячик, брошенный кем-то из посетителей в вольер, позже выяснилось, что у животного был рак. В августе 2022 года в зоопарке Екатеринбурга вместо Умки, по соседству с Айной, поселилась медведица из Москвы по кличке Хатанга, она была спасена с острова Большевик Красноярского края.

https://ria.ru/20230915/detenysh-1896448166.html

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екатеринбург, москва, красноярский край