https://ria.ru/20230917/maskirovka-1896868890.html
Близ Севастополя применили аэрозольную маскировку
Близ Севастополя применили аэрозольную маскировку - РИА Новости, 18.09.2023
Близ Севастополя применили аэрозольную маскировку
Черноморский флот в районе Южной бухты в Севастополе применил табельные средства аэрозольной маскировки, они абсолютно безопасны, сообщил губернатор города... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-17T23:27
2023-09-17T23:27
2023-09-18T00:18
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Черноморский флот в районе Южной бухты в Севастополе применил табельные средства аэрозольной маскировки, они абсолютно безопасны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Если видите дым в районе Южной бухты, то не переживайте. По информации от Черноморского флота — используются табельные средства аэрозольной маскировки. Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.В городе все спокойно, отметил он. Развожаев попросил доверять только официальным источникам информации.
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севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
Близ Севастополя применили аэрозольную маскировку
Развожаев: аэрозольная маскировка, примененная близ Севастополя, безопасна