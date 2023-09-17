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Близ Севастополя применили аэрозольную маскировку - РИА Новости, 18.09.2023
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23:27 17.09.2023 (обновлено: 00:18 18.09.2023)
https://ria.ru/20230917/maskirovka-1896868890.html
Близ Севастополя применили аэрозольную маскировку
Близ Севастополя применили аэрозольную маскировку - РИА Новости, 18.09.2023
Близ Севастополя применили аэрозольную маскировку
Черноморский флот в районе Южной бухты в Севастополе применил табельные средства аэрозольной маскировки, они абсолютно безопасны, сообщил губернатор города... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-17T23:27
2023-09-18T00:18
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Черноморский флот в районе Южной бухты в Севастополе применил табельные средства аэрозольной маскировки, они абсолютно безопасны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.&quot;Если видите дым в районе Южной бухты, то не переживайте. По информации от Черноморского флота — используются табельные средства аэрозольной маскировки. Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно&quot;, - написал Развожаев в своем Telegram-канале.В городе все спокойно, отметил он. Развожаев попросил доверять только официальным источникам информации.
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севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
Близ Севастополя применили аэрозольную маскировку

Развожаев: аэрозольная маскировка, примененная близ Севастополя, безопасна

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкСевастопольская бухта
Севастопольская бухта - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Севастопольская бухта. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Черноморский флот в районе Южной бухты в Севастополе применил табельные средства аэрозольной маскировки, они абсолютно безопасны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«

"Если видите дым в районе Южной бухты, то не переживайте. По информации от Черноморского флота — используются табельные средства аэрозольной маскировки. Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

В городе все спокойно, отметил он. Развожаев попросил доверять только официальным источникам информации.
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