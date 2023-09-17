https://ria.ru/20230917/maskirovka-1896868890.html

Близ Севастополя применили аэрозольную маскировку

Близ Севастополя применили аэрозольную маскировку - РИА Новости, 18.09.2023

Близ Севастополя применили аэрозольную маскировку

Черноморский флот в районе Южной бухты в Севастополе применил табельные средства аэрозольной маскировки, они абсолютно безопасны, сообщил губернатор города... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-17T23:27

2023-09-17T23:27

2023-09-18T00:18

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Черноморский флот в районе Южной бухты в Севастополе применил табельные средства аэрозольной маскировки, они абсолютно безопасны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Если видите дым в районе Южной бухты, то не переживайте. По информации от Черноморского флота — используются табельные средства аэрозольной маскировки. Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.В городе все спокойно, отметил он. Развожаев попросил доверять только официальным источникам информации.

https://ria.ru/20230916/otvet-1896727150.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев