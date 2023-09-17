https://ria.ru/20230917/marafon-1896827681.html

Участница Московского марафона потеряла сознание после финиша

Участница Московского марафона потеряла сознание после финиша - РИА Новости, 17.09.2023

Участница Московского марафона потеряла сознание после финиша

Участница марафона в Москве потеряла сознание после финиша, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бегового сообщества. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T17:14

2023-09-17T17:14

2023-09-17T17:34

происшествия

москва

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Участница марафона в Москве потеряла сознание после финиша, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бегового сообщества. "Во время проведения Московского марафона одна из участниц забега на десять километров потеряла сознание после финиша. Врачами скорой помощи, которая дежурила на месте, участнице была оказана срочная квалифицированная медицинская помощь, по показаниям участница доставлена в Первую городскую больницу", — уточнили там.Ранее в Telegram-канале 112 появилась информация, что на финише женщина потеряла сознание и находилась в состоянии клинической смерти. Тем не менее врачам удалось ее реанимировать, затем участницу забега доставили в реанимацию ближайшей больницы.

https://rsport.ria.ru/20230917/marafon-1896795465.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва