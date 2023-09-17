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Участница Московского марафона потеряла сознание после финиша - РИА Новости, 17.09.2023
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17:14 17.09.2023 (обновлено: 17:34 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/marafon-1896827681.html
Участница Московского марафона потеряла сознание после финиша
Участница Московского марафона потеряла сознание после финиша - РИА Новости, 17.09.2023
Участница Московского марафона потеряла сознание после финиша
Участница марафона в Москве потеряла сознание после финиша, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бегового сообщества. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T17:14
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происшествия
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Участница марафона в Москве потеряла сознание после финиша, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бегового сообщества. "Во время проведения Московского марафона одна из участниц забега на десять километров потеряла сознание после финиша. Врачами скорой помощи, которая дежурила на месте, участнице была оказана срочная квалифицированная медицинская помощь, по показаниям участница доставлена в Первую городскую больницу", — уточнили там.Ранее в Telegram-канале 112 появилась информация, что на финише женщина потеряла сознание и находилась в состоянии клинической смерти. Тем не менее врачам удалось ее реанимировать, затем участницу забега доставили в реанимацию ближайшей больницы.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Участница Московского марафона потеряла сознание после финиша

Потерявшую сознание участницу Московского марафона доставили в больницу

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосковский марафон
Московский марафон - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Московский марафон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Участница марафона в Москве потеряла сознание после финиша, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бегового сообщества.
"Во время проведения Московского марафона одна из участниц забега на десять километров потеряла сознание после финиша. Врачами скорой помощи, которая дежурила на месте, участнице была оказана срочная квалифицированная медицинская помощь, по показаниям участница доставлена в Первую городскую больницу", — уточнили там.
Ранее в Telegram-канале 112 появилась информация, что на финише женщина потеряла сознание и находилась в состоянии клинической смерти. Тем не менее врачам удалось ее реанимировать, затем участницу забега доставили в реанимацию ближайшей больницы.
Московский Марафон - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
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