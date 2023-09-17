https://ria.ru/20230917/lukashenko-1896833744.html

Лукашенко заявил о единственной "красной линии" для Белоруссии

Лукашенко заявил о единственной "красной линии" для Белоруссии - РИА Новости, 17.09.2023

Лукашенко заявил о единственной "красной линии" для Белоруссии

Белоруссия не рисует никаких красных линий, для нее важна только одна — государственная граница, заявил президент страны Александр Лукашенко на патриотическом... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T18:08

2023-09-17T18:08

2023-09-17T19:15

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александр лукашенко

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МИНСК, 17 сен — РИА Новости. Белоруссия не рисует никаких красных линий, для нее важна только одна — государственная граница, заявил президент страны Александр Лукашенко на патриотическом форуме "Мы — белорусы!" в честь Дня народного единства, его слова приводит Sputnik Беларусь."Белорусам чужого не надо. При этом помните (я обращаюсь к народам соседних государств): в случае агрессии против Беларуси мы не будем рисовать каких-то красных, желтых, черных или голубых линий! Она есть, эта линия — государственная граница! И у нас есть чем ответить. Поэтому давайте жить дружно, по-соседски!" — заявил Лукашенко.Он подчеркнул, что Белоруссия не рисует планы вмешательства в чужую жизнь, а желает соседям только добра и счастья. При этом сегодня мир настолько хрупкий, что любое неосторожное движение может привести к тяжелым, непоправимым последствиям, добавил президент."Очень не хотелось бы, чтобы наши земли в очередной раз стали театром военных действий и снова были бы уничтожены миллионы наших граждан. <...> Как это было всегда в истории", — сказал он.Лукашенко также заявил, что никакой войны в современных условиях на территории Белоруссии не будет, потому что "мы — самая миролюбивая нация на Земле". По его словам, республика никому не угрожает ни атомным оружием, ни подразделениями вроде "Вагнера" и других. При этом в случае обострения вся страна "встанет Брестской крепостью", добавил он.Глава государства среди прочего отметил, что Белоруссия ради дружбы, в частности, с Польшей перешагнула через исторические обиды. Тем не менее Варшава приняла это за слабость. Лукашенко подчеркнул, что белорусы не бросали соседям обвинения, но всегда помнили, как у них забирали школы, веру, землю, природные ресурсы, как их предки умирали без медицинской помощи, как унижали и уничтожали морально и физически всех, кто был предан родной культуре, вере, языку и традициям."Но ради дружбы с польским народом мы перешагнули через эту боль. За Бугом это приняли за слабость. Но урок выучен. Время показало, что наше благородное стремление жить в мире соседи не оценили", — сказал белорусский лидер.При этом он подчеркнул, что говорит не про польский народ в целом, а про политиков, которые все эти годы жаждут реванша.День народного единства установлен в Белоруссии в память о воссоединении БССР с западнобелорусскими землями, находившимися в составе польского государства в 1921-1939 годах.

https://ria.ru/20230915/politika-1896526965.html

https://ria.ru/20230915/ukraina-1896496668.html

https://ria.ru/20230831/vagner-1893368972.html

белоруссия

минск

польша

варшава

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, минск, польша, варшава