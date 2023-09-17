Лукашенко заявил, что Польша приняла благородство Белоруссии за слабость
Лукашенко: белорусы перешагнули через обиды на Польшу, но там этого не оценили
Президент Беларуси Александр Лукашенко . Архивное фото
МИНСК, 17 сен - РИА Новости. Белоруссия ради дружбы с Польшей перешагнула через исторические обиды, но Варшава приняла это за слабость, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье на патриотическом форуме "Мы - белорусы!", посвященном Дню народного единства, отмечаемому в республике 17 сентября.
День народного единства установлен в Белоруссии в память о воссоединении БССР с западно-белорусскими землями, находившимися в составе польского государства в 1921-1939 годах.
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"Еще недавно мы почти не вспоминали про то драматичное время — период расчленения нашей Беларуси пополам! Все ушло в тень глобальной трагедии Великой Отечественной войны. Второй мировой войны. Эта страшная человеческая бойня перекрыла все. Это время не принято было вспоминать во имя советско-польской дружбы, которая, как тогда думали, будет вечной", — цитирует главу белорусского государства информагентство Белта.
Лукашенко подчеркнул, что жители страны не бросали соседям обвинения, но всегда помнили, как у белорусов забирали школы, веру, землю, природные ресурсы, как предки умирали без медицинской помощи, как унижали и уничтожали морально и физически всех, кто был предан родной культуре, вере, языку и традициям.
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"Разве можно забыть, как из пушек палили по белорусским деревням, как били розгами белорусских детей в чужих школах, изощренно издевались над белорусами, русскими, украинцами в польском концлагере в Березе-Картузской? Это все факты. Но ради дружбы с польским народом мы перешагнули через эту боль. За Бугом это приняли за слабость. Но урок выучен. Время показало, что наше благородное стремление жить в мире соседи не оценили", - сказал белорусский лидер.
При этом Лукашенко подчеркнул, что говорит не про польский народ, а про элиты - политиков, все эти годы жаждущих реванша.