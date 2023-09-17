https://ria.ru/20230917/lukashenko-1896832204.html

Лукашенко заявил, что Польша приняла благородство Белоруссии за слабость

Лукашенко заявил, что Польша приняла благородство Белоруссии за слабость - РИА Новости, 17.09.2023

Лукашенко заявил, что Польша приняла благородство Белоруссии за слабость

Белоруссия ради дружбы с Польшей перешагнула через исторические обиды, но Варшава приняла это за слабость, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T17:59

2023-09-17T17:59

2023-09-17T18:27

в мире

белоруссия

александр лукашенко

польша

варшава

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МИНСК, 17 сен - РИА Новости. Белоруссия ради дружбы с Польшей перешагнула через исторические обиды, но Варшава приняла это за слабость, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье на патриотическом форуме "Мы - белорусы!", посвященном Дню народного единства, отмечаемому в республике 17 сентября. День народного единства установлен в Белоруссии в память о воссоединении БССР с западно-белорусскими землями, находившимися в составе польского государства в 1921-1939 годах. "Еще недавно мы почти не вспоминали про то драматичное время — период расчленения нашей Беларуси пополам! Все ушло в тень глобальной трагедии Великой Отечественной войны. Второй мировой войны. Эта страшная человеческая бойня перекрыла все. Это время не принято было вспоминать во имя советско-польской дружбы, которая, как тогда думали, будет вечной", — цитирует главу белорусского государства информагентство Белта.Лукашенко подчеркнул, что жители страны не бросали соседям обвинения, но всегда помнили, как у белорусов забирали школы, веру, землю, природные ресурсы, как предки умирали без медицинской помощи, как унижали и уничтожали морально и физически всех, кто был предан родной культуре, вере, языку и традициям. "Разве можно забыть, как из пушек палили по белорусским деревням, как били розгами белорусских детей в чужих школах, изощренно издевались над белорусами, русскими, украинцами в польском концлагере в Березе-Картузской? Это все факты. Но ради дружбы с польским народом мы перешагнули через эту боль. За Бугом это приняли за слабость. Но урок выучен. Время показало, что наше благородное стремление жить в мире соседи не оценили", - сказал белорусский лидер. При этом Лукашенко подчеркнул, что говорит не про польский народ, а про элиты - политиков, все эти годы жаждущих реванша.

https://ria.ru/20230915/politika-1896526965.html

https://ria.ru/20230915/uroki-1896572747.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, польша, варшава