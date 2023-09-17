Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что Польша приняла благородство Белоруссии за слабость - РИА Новости, 17.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 17.09.2023 (обновлено: 18:27 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/lukashenko-1896832204.html
Лукашенко заявил, что Польша приняла благородство Белоруссии за слабость
Лукашенко заявил, что Польша приняла благородство Белоруссии за слабость - РИА Новости, 17.09.2023
Лукашенко заявил, что Польша приняла благородство Белоруссии за слабость
Белоруссия ради дружбы с Польшей перешагнула через исторические обиды, но Варшава приняла это за слабость, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T17:59
2023-09-17T18:27
в мире
белоруссия
александр лукашенко
польша
варшава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862102927_0:0:1560:878_1920x0_80_0_0_1931280337cede908d74ef2e9f86ea62.jpg
МИНСК, 17 сен - РИА Новости. Белоруссия ради дружбы с Польшей перешагнула через исторические обиды, но Варшава приняла это за слабость, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье на патриотическом форуме "Мы - белорусы!", посвященном Дню народного единства, отмечаемому в республике 17 сентября. День народного единства установлен в Белоруссии в память о воссоединении БССР с западно-белорусскими землями, находившимися в составе польского государства в 1921-1939 годах. &quot;Еще недавно мы почти не вспоминали про то драматичное время — период расчленения нашей Беларуси пополам! Все ушло в тень глобальной трагедии Великой Отечественной войны. Второй мировой войны. Эта страшная человеческая бойня перекрыла все. Это время не принято было вспоминать во имя советско-польской дружбы, которая, как тогда думали, будет вечной&quot;, — цитирует главу белорусского государства информагентство Белта.Лукашенко подчеркнул, что жители страны не бросали соседям обвинения, но всегда помнили, как у белорусов забирали школы, веру, землю, природные ресурсы, как предки умирали без медицинской помощи, как унижали и уничтожали морально и физически всех, кто был предан родной культуре, вере, языку и традициям. "Разве можно забыть, как из пушек палили по белорусским деревням, как били розгами белорусских детей в чужих школах, изощренно издевались над белорусами, русскими, украинцами в польском концлагере в Березе-Картузской? Это все факты. Но ради дружбы с польским народом мы перешагнули через эту боль. За Бугом это приняли за слабость. Но урок выучен. Время показало, что наше благородное стремление жить в мире соседи не оценили", - сказал белорусский лидер. При этом Лукашенко подчеркнул, что говорит не про польский народ, а про элиты - политиков, все эти годы жаждущих реванша.
https://ria.ru/20230915/politika-1896526965.html
https://ria.ru/20230915/uroki-1896572747.html
белоруссия
польша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862102927_148:0:1314:875_1920x0_80_0_0_ccc7f503e57f960654ff8f0e04415c59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко, польша, варшава
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Польша, Варшава
Лукашенко заявил, что Польша приняла благородство Белоруссии за слабость

Лукашенко: белорусы перешагнули через обиды на Польшу, но там этого не оценили

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 сен - РИА Новости. Белоруссия ради дружбы с Польшей перешагнула через исторические обиды, но Варшава приняла это за слабость, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье на патриотическом форуме "Мы - белорусы!", посвященном Дню народного единства, отмечаемому в республике 17 сентября.
День народного единства установлен в Белоруссии в память о воссоединении БССР с западно-белорусскими землями, находившимися в составе польского государства в 1921-1939 годах.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
"Чушь полная". Путин и Лукашенко оценили ход СВО и фейки Запада
15 сентября, 15:14
«

"Еще недавно мы почти не вспоминали про то драматичное время — период расчленения нашей Беларуси пополам! Все ушло в тень глобальной трагедии Великой Отечественной войны. Второй мировой войны. Эта страшная человеческая бойня перекрыла все. Это время не принято было вспоминать во имя советско-польской дружбы, которая, как тогда думали, будет вечной", — цитирует главу белорусского государства информагентство Белта.

Лукашенко подчеркнул, что жители страны не бросали соседям обвинения, но всегда помнили, как у белорусов забирали школы, веру, землю, природные ресурсы, как предки умирали без медицинской помощи, как унижали и уничтожали морально и физически всех, кто был предан родной культуре, вере, языку и традициям.
«
"Разве можно забыть, как из пушек палили по белорусским деревням, как били розгами белорусских детей в чужих школах, изощренно издевались над белорусами, русскими, украинцами в польском концлагере в Березе-Картузской? Это все факты. Но ради дружбы с польским народом мы перешагнули через эту боль. За Бугом это приняли за слабость. Но урок выучен. Время показало, что наше благородное стремление жить в мире соседи не оценили", - сказал белорусский лидер.
При этом Лукашенко подчеркнул, что говорит не про польский народ, а про элиты - политиков, все эти годы жаждущих реванша.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Посол России: Польша не усвоила исторические уроки 1612 и 1939 годов
15 сентября, 16:05
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоПольшаВаршава
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала