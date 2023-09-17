Рейтинг@Mail.ru
Скрывают правду. В США раскрыли ужасающую ложь Запада об Украине - РИА Новости, 17.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:01 17.09.2023 (обновлено: 15:38 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/lozh-1896776872.html
Скрывают правду. В США раскрыли ужасающую ложь Запада об Украине
Скрывают правду. В США раскрыли ужасающую ложь Запада об Украине - РИА Новости, 17.09.2023
Скрывают правду. В США раскрыли ужасающую ложь Запада об Украине
Западная разведка помогает Вооруженным силам Украины наносить дальнобойные ракетные удары, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T09:01
2023-09-17T15:38
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/01/1881670540_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cd129269dc846a618b9d9ba7548a0b26.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Западная разведка помогает Вооруженным силам Украины наносить дальнобойные ракетные удары, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в социальной сети X.&quot;Американские, британские и, возможно, французские беспилотные и пилотируемые системы разведки, наблюдения и сбора разведывательной информации используются украинцами для нанесения дальнобойных ракетных ударов&quot;, — указал военный аналитик.Он также отметил, что администрация президента США Джо Байдена скрывает эту информацию от американского народа.Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Украина оказывает давление на США, рассчитывая получить одобрение на поставки ракет дальнего действия ATACMS к Генассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября. В Пентагоне заявляли РИА Новости, что США пока не приняли решения об отправке Украине ракет ATACMS. Представитель Совета по национальной безопасности ранее не смог подтвердить агентству сообщения о том, что власти страны склоняются к отправке на Украину ATACMS.
https://ria.ru/20230917/priznanie-1896776151.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/01/1881670540_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_23f1779daa03be59a0c93ac0d84b19ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины
Скрывают правду. В США раскрыли ужасающую ложь Запада об Украине

Полковник Макгрегор: западные страны помогают Украине наносить ракетные удары

© Максим Захаров | Перейти в медиабанкПоследствие обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS
Последствие обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS
© Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Последствие обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Западная разведка помогает Вооруженным силам Украины наносить дальнобойные ракетные удары, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в социальной сети X.
«

"Американские, британские и, возможно, французские беспилотные и пилотируемые системы разведки, наблюдения и сбора разведывательной информации используются украинцами для нанесения дальнобойных ракетных ударов", — указал военный аналитик.

Он также отметил, что администрация президента США Джо Байдена скрывает эту информацию от американского народа.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Украина оказывает давление на США, рассчитывая получить одобрение на поставки ракет дальнего действия ATACMS к Генассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября. В Пентагоне заявляли РИА Новости, что США пока не приняли решения об отправке Украине ракет ATACMS. Представитель Совета по национальной безопасности ранее не смог подтвердить агентству сообщения о том, что власти страны склоняются к отправке на Украину ATACMS.
Москва-река и Кремль - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
"Даже не пытается". В США сделали шокирующее признание о России
Вчера, 08:45
 
В миреУкраинаСШАВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала