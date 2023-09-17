https://ria.ru/20230917/lozh-1896776872.html

Скрывают правду. В США раскрыли ужасающую ложь Запада об Украине

Скрывают правду. В США раскрыли ужасающую ложь Запада об Украине - РИА Новости, 17.09.2023

Скрывают правду. В США раскрыли ужасающую ложь Запада об Украине

Западная разведка помогает Вооруженным силам Украины наносить дальнобойные ракетные удары, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T09:01

2023-09-17T09:01

2023-09-17T15:38

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Западная разведка помогает Вооруженным силам Украины наносить дальнобойные ракетные удары, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в социальной сети X."Американские, британские и, возможно, французские беспилотные и пилотируемые системы разведки, наблюдения и сбора разведывательной информации используются украинцами для нанесения дальнобойных ракетных ударов", — указал военный аналитик.Он также отметил, что администрация президента США Джо Байдена скрывает эту информацию от американского народа.Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Украина оказывает давление на США, рассчитывая получить одобрение на поставки ракет дальнего действия ATACMS к Генассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября. В Пентагоне заявляли РИА Новости, что США пока не приняли решения об отправке Украине ракет ATACMS. Представитель Совета по национальной безопасности ранее не смог подтвердить агентству сообщения о том, что власти страны склоняются к отправке на Украину ATACMS.

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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины