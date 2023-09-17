https://ria.ru/20230917/lozh-1896776872.html
Скрывают правду. В США раскрыли ужасающую ложь Запада об Украине
Скрывают правду. В США раскрыли ужасающую ложь Запада об Украине - РИА Новости, 17.09.2023
Скрывают правду. В США раскрыли ужасающую ложь Запада об Украине
Западная разведка помогает Вооруженным силам Украины наносить дальнобойные ракетные удары, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T09:01
2023-09-17T09:01
2023-09-17T15:38
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/01/1881670540_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cd129269dc846a618b9d9ba7548a0b26.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Западная разведка помогает Вооруженным силам Украины наносить дальнобойные ракетные удары, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в социальной сети X."Американские, британские и, возможно, французские беспилотные и пилотируемые системы разведки, наблюдения и сбора разведывательной информации используются украинцами для нанесения дальнобойных ракетных ударов", — указал военный аналитик.Он также отметил, что администрация президента США Джо Байдена скрывает эту информацию от американского народа.Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Украина оказывает давление на США, рассчитывая получить одобрение на поставки ракет дальнего действия ATACMS к Генассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября. В Пентагоне заявляли РИА Новости, что США пока не приняли решения об отправке Украине ракет ATACMS. Представитель Совета по национальной безопасности ранее не смог подтвердить агентству сообщения о том, что власти страны склоняются к отправке на Украину ATACMS.
https://ria.ru/20230917/priznanie-1896776151.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/01/1881670540_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_23f1779daa03be59a0c93ac0d84b19ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины
Скрывают правду. В США раскрыли ужасающую ложь Запада об Украине
Полковник Макгрегор: западные страны помогают Украине наносить ракетные удары