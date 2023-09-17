https://ria.ru/20230917/lider-1896768027.html

В США сообщили, в чем Россия стала мировым лидером

В США сообщили, в чем Россия стала мировым лидером - РИА Новости, 17.09.2023

В США сообщили, в чем Россия стала мировым лидером

Рекордный урожай пшеницы второй год подряд укрепляет позицию России как мирового экспортера "номер один" и ее господство на глобальном рынке, пишет Bloomberg. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T05:02

2023-09-17T05:02

2023-09-17T14:48

в мире

россия

украина

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811328035_0:0:3366:1894_1920x0_80_0_0_6d0e7163db20f9e4fba26ecdbdc25929.jpg

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Рекордный урожай пшеницы второй год подряд укрепляет позицию России как мирового экспортера "номер один" и ее господство на глобальном рынке, пишет Bloomberg.Как отмечает агентство, поставки достигают рекордных показателей, так как российские трейдеры "постепенно преодолевают финансовые и логистические трудности", с которыми некоторые из них столкнулись после начала спецоперации на Украине.При этом "переполненные зерновые закрома" России обернулись "удачей" для потребителей пшеницы, пострадавших от кризиса стоимости жизни: рекордные поставки привели к падению цен до самых низких показателей почти за три года, утверждает Bloomberg."У российской пшеницы не так много конкурентов. В данный момент цену определяет Россия", — заявил аналитик рынка зерна в компании Strategie Grains Элен Дюфло.Как напоминает Bloomberg, Министерство сельского хозяйства США повысило прогноз по российскому экспорту, одновременно понизив прогноз по мировым поставкам, что в очередной раз подчеркнуло "доминирующие позиции Москвы на рынке пшеницы".Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия на текущий момент поставила за рубеж продукции АПК на 28 миллиардов долларов, что почти на 25% больше аналогичного периода прошлого года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230916/zerno-1896648706.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства сша