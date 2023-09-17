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В США сообщили, в чем Россия стала мировым лидером - РИА Новости, 17.09.2023
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05:02 17.09.2023 (обновлено: 14:48 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/lider-1896768027.html
В США сообщили, в чем Россия стала мировым лидером
В США сообщили, в чем Россия стала мировым лидером - РИА Новости, 17.09.2023
В США сообщили, в чем Россия стала мировым лидером
Рекордный урожай пшеницы второй год подряд укрепляет позицию России как мирового экспортера "номер один" и ее господство на глобальном рынке, пишет Bloomberg. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T05:02
2023-09-17T14:48
в мире
россия
украина
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства сша
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Рекордный урожай пшеницы второй год подряд укрепляет позицию России как мирового экспортера "номер один" и ее господство на глобальном рынке, пишет Bloomberg.Как отмечает агентство, поставки достигают рекордных показателей, так как российские трейдеры "постепенно преодолевают финансовые и логистические трудности", с которыми некоторые из них столкнулись после начала спецоперации на Украине.При этом "переполненные зерновые закрома" России обернулись "удачей" для потребителей пшеницы, пострадавших от кризиса стоимости жизни: рекордные поставки привели к падению цен до самых низких показателей почти за три года, утверждает Bloomberg."У российской пшеницы не так много конкурентов. В данный момент цену определяет Россия", — заявил аналитик рынка зерна в компании Strategie Grains Элен Дюфло.Как напоминает Bloomberg, Министерство сельского хозяйства США повысило прогноз по российскому экспорту, одновременно понизив прогноз по мировым поставкам, что в очередной раз подчеркнуло "доминирующие позиции Москвы на рынке пшеницы".Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия на текущий момент поставила за рубеж продукции АПК на 28 миллиардов долларов, что почти на 25% больше аналогичного периода прошлого года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230916/zerno-1896648706.html
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в мире, россия, украина, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства сша
В мире, Россия, Украина, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства США
В США сообщили, в чем Россия стала мировым лидером

Bloomberg: рекордный урожай укрепил лидерство России на рынке пшеницы

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Рекордный урожай пшеницы второй год подряд укрепляет позицию России как мирового экспортера "номер один" и ее господство на глобальном рынке, пишет Bloomberg.
Как отмечает агентство, поставки достигают рекордных показателей, так как российские трейдеры "постепенно преодолевают финансовые и логистические трудности", с которыми некоторые из них столкнулись после начала спецоперации на Украине.
При этом "переполненные зерновые закрома" России обернулись "удачей" для потребителей пшеницы, пострадавших от кризиса стоимости жизни: рекордные поставки привели к падению цен до самых низких показателей почти за три года, утверждает Bloomberg.
"У российской пшеницы не так много конкурентов. В данный момент цену определяет Россия", — заявил аналитик рынка зерна в компании Strategie Grains Элен Дюфло.
Как напоминает Bloomberg, Министерство сельского хозяйства США повысило прогноз по российскому экспорту, одновременно понизив прогноз по мировым поставкам, что в очередной раз подчеркнуло "доминирующие позиции Москвы на рынке пшеницы".
Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия на текущий момент поставила за рубеж продукции АПК на 28 миллиардов долларов, что почти на 25% больше аналогичного периода прошлого года.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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