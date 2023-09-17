https://ria.ru/20230917/les-1896784567.html

Путин поздравил работников лесного комплекса с профессиональным праздником

Путин поздравил работников лесного комплекса с профессиональным праздником - РИА Новости, 17.09.2023

Путин поздравил работников лесного комплекса с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам лесного комплекса России отметил, что они на протяжении многих поколений закладывали... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T10:05

2023-09-17T10:05

2023-09-17T10:06

общество

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729482415_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_4a1a017fc29bb5b2249446f877c0924b.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам лесного комплекса России отметил, что они на протяжении многих поколений закладывали славные трудовые традиции, подавали пример рачительного отношения к "Зеленому Фонду" - настоящему национальному достоянию нашей страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. День работников леса отмечается в третье воскресенье сентября. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников леса. Лесной комплекс играет важную роль в отечественной экономике, вносит значимый вклад в развитие регионов, в укрепление экологической безопасности. Вы по праву гордитесь историей отрасли, результатами работы многих поколений предшественников – представителей разных специальностей, которые закладывали славные трудовые традиции, подавали пример рачительного отношения к "Зеленому Фонду", настоящему национальному достоянию нашей страны", - говорится в телеграмме президента РФ. Путин подчеркнул, что сегодня необходимо сконцентрировать усилия на раскрытии значительного технологического, инвестиционного потенциала лесопромышленных предприятий, насытить внутренний рынок качественной, экологически чистой, конкурентоспособной отечественной продукцией глубокой переработки. Президент убеждён, что знания, компетентность, ответственность помогут работникам и ветеранам лесного комплекса России успешно решать поставленные задачи на благо России. Путин также пожелал им всего самого доброго. "Зеленый Фонд" - это межрегиональная общественная организация, основанная в июле 2019 года и объединяющая экспертов в сфере охраны окружающей среды.

https://ria.ru/20230627/les-1880610316.html

https://ria.ru/20230917/les-1896511257.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин