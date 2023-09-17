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День работников леса в России

День работников леса в России - РИА Новости, 17.09.2023

День работников леса в России

День работников леса отмечается в третье воскресенье сентября. Праздник был установлен указом президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1966 года, 1... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T01:05

2023-09-17T01:05

2023-09-17T01:05

справки

россия

леса

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День работников леса отмечается в третье воскресенье сентября. Праздник был установлен указом президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1966 года, 1 октября 1980 года указом президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных днях" было подтверждено его празднование. В 2023 году День работников леса приходится на 17 сентября.Леса – это легкие планеты Земля. От их объема и состояния во многом зависит то, каким воздухом дышат люди. Кроме того, лес – источник неисчерпаемых богатств: он кормит, одевает, согревает и лечит. Российская Федерация – мировой лидер по площади лесов: на территории страны находится свыше 20% всех лесов планеты. По данным Федерального агентства лесного хозяйства, площадь всех лесов в России достигает 1,19 миллиарда гектаров, что составляет 46,4% ее территории.Среди субъектов Российской Федерации самыми "лесными" являются Иркутская область (82,3%), Приморский край (77,6%), Костромская область (73,4%), Республика Коми (72,7%) и Пермский край (71,3%).Каждое третье дерево в лесах России – это лиственница (35,5% от всех лесных насаждений), а каждое шестое – сосна или береза (по 15%).На территории Российской Федерации действует 1469 лесничеств.История лесного хозяйства в России берет свое начало в XVIII веке. Существовавший в то время порядок невмешательства государства в частное лесопользование привел к тому, что в местах, удобных для сплава и устройства верфей, истощились годные для кораблестроения леса. Необходимо было обследовать леса, провести их перепись, а для того, чтобы обеспечить флот неиссякаемым источником древесины, ограничить пользование лесом. Началом коренного преобразования стал 1702 год, когда свет увидел именной указ императора Петра I, в котором он запрещал вырубку ценных корабельных пород деревьев (дуба, клена, вяза, лиственницы, сосны), спил которых в диаметре достигал 12 вершков (около 53 сантиметров), и приказывал провести опись лесных ресурсов. Для непосредственного наблюдения за лесами назначались выборные лица из дворян. Они осматривали, описывали леса, расследовали дела о незаконных рубках, выдавали разрешения на рубку.Следующим шагом Петра I стал указ "О назначении в губерниях вальдмейстеров и унтер-вальдмейстеров, и о бытии им под ведением Адмиралтейства", выпущенный в 1722 году. Впервые в России были введены должности, отдаленно предшествующие лесничим и помощникам лесничих. Вальдмейстерами назначались дворяне и помещики, жившие рядом с охраняемыми лесами.В 1726 году, уже после смерти Петра I, Екатерина I закрыла службу вальдмейстеров, поручив присмотр за заповедными лесами воеводам. Однако воровство в заповедных лесах приобрело угрожающие размеры, и в 1731 году Анна Иоанновна отменила указ Екатерины I и восстановила вальдмейстерскую службу в том виде, какой она была при Петре. В таком виде порядок управления лесами сохранялся с незначительными изменениями вплоть до царствования Петра III и Екатерины II.Отправной точкой крупных изменений системы лесного управления явилось издание в 1762 году манифеста "О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству", который отменял обязательную службу дворян и таким образом ликвидировал службу вальдмейстеров, которые с петровских времен служили без жалованья. В 1782 году Екатерина II утвердила указ, положения которого предоставляли каждому частному лесовладельцу право пользоваться лесами, находившимися в его собственности, по собственному усмотрению, что привело к беспрецедентному лесоистреблению по всей стране.В 1798 году Павлом I был издан указ "О лесном управлении", согласно которому император ввел должности обер-форстмейстеров и форстмейстеров, в обязанности которых входило не только сохранение казенных лесов, но и их разведение. Также в 1798 году именным указом Павла I был создан лесной департамент. Создание департамента стало важной вехой, способствовавшей развитию лесного хозяйства, лесной науки и образования. Начало XIX века ознаменовалось резким возрастанием интереса государства к получению прибыли от эксплуатации лесных ресурсов за счет расширения внутреннего рынка и экспорта лесоматериалов. В 1802 год, в царствование Александра I, был издан "Устав о лесах" – первый российский Лесной кодекс. Этот документ определил централизованный принцип управления лесами и стал главным руководством в работе Лесного департамента Российской империи на протяжении 200 лет. В 1826 году было утверждено Положение "О новом устройстве лесной части". Лесничество стало главным звеном лесоуправления. Важнейшей особенностью истории лесоохранения в России в 1800-1850-х годах являлось усилие системы охраны казенных лесов. При этом в среде лесоводов редко затрагивались вопросы, связанные с созданием подобной системы для частных владений, несмотря на то, что состояние этой категории лесов, по свидетельству современников, было тяжелым.Ситуация с частными лесами усугубилась и приняла катастрофический характер после крестьянской реформы 1861 года. В стране развернулось небывалое по масштабам лесоистребление. Разработка нормативного акта, который бы регулировал вопросы частного лесного хозяйства, началась в 1864 году. Понадобилась почти четверть века, чтобы в 1888 году был принят законодательный акт – "Положение о сбережении лесов" – ограничивающий право частных лесовладельцев свободно и беспрепятственно распоряжаться объектом своей собственности. Нормы закона запрещали опустошительные рубки, превращение леса в пустыри; расчистки лесной почвы без достаточных на то оснований; подчиняли общим правилам хозяйство в тех лесных дачах, которые признавались особо важными для государства и населения (защитные и водоохранные леса). В 1918 году был принят декрет "О лесах", в тексте которого были отражены главные принципы и задачи советской власти: контроль над оборотом лесных богатств, путем распределения, на основе норм и правил, установленных и утвержденных властью, закрепление новой классификации лесов по функциональному критерию (защитные, эксплуатационные леса), охрана и защита лесов, разграничение полномочий между центральными и местными органами, определение видов пользования граждан и коллективных образований, регулирование подготовки лесотехнического персонала. В 1923 году был утвержден Лесной кодекс РСФСР, действовавший на протяжении 55 лет. Этот документ впервые разделил единый государственный лесной фонд на леса местного и общегосударственного значения, дал определения таким важным понятиям, как "лесоустройство", "лесоэксплуатация", "лесопромышленность" и "лесное хозяйство". В 1928 году было подписано постановление Совета народных комиссаров (СНК) "О мерах к упорядочению лесного хозяйства", в котором устанавливалось требование ведения лесного хозяйства, соблюдения единого госплана в соответствии с планом реконструкции и индустриализации всего народного хозяйства страны.Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) вышло постановление СНК "О порядке отвода лесосек в лесах государственного фонда Союза ССР и о лесосечном фонде на 1943 год". Разделение лесов на три группы позволило уберечь часть насаждений, например, заповедные зоны, но даже несмотря на это военные действия привели к колоссальному сокращению "зеленых" площадей. Древесина использовалась для строительства оборонительных сооружений, древостои страдали из-за боевых действий. Лес массово вырубался по необходимости, без оглядки на какие-либо ограничения и допустимые нормы. В послевоенный период были проведены большие лесоустроительные и лесокультурные работы в наиболее пострадавших регионах (например, работы по созданию защитных лесонасаждений в лесостепных, степных и полупустынных зонах).В 1977 году были утверждены "Основы лесного законодательства Союза ССР и союзных республик" – первый всесоюзный закон в истории советского лесного законодательства, который провозгласил леса всенародным достоянием. В 1978 году был утвержден Лесной кодекс РСФСР, который подчеркнул направленность лесного законодательства на обеспечение рационального использования лесов, их охрану и защиту, воспроизводство и повышение продуктивности для удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения в древесине и другой лесной продукции.С изменением политического строя страны в 1991 году начала проводиться приватизация лесной промышленности, а соответственно, начиналось изменение отраслевого законодательства.В 1993 году были утверждены "Основы лесного законодательства", суть которых заключалась в том, что на федеральном уровне разрабатываются лишь основные принципы регулирования лесных отношений, а разработка нормативно-правовых актов должна была проводиться уже властями субъектов с учетом региональных особенностей. В 1997 года вступил в силу Лесной кодекс, который сохранил государственную собственность на леса, разграничил полномочия в сфере лесных отношений между федеральными, региональными и муниципальными уровнями управления.В современной истории лесное хозяйство Российской Федерации регулируется рядом нормативных документов. В 2007 года вступил в силу новый Лесной кодекс Российской Федерации, который действует по настоящее время. Этот документ значительную часть полномочий Российской Федерации в сфере лесных отношений передал ее субъектам.В 2013 и 2014 годах соответственно правительством Российской Федерации были утверждены "Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года" и государственная программа "Развитие лесного хозяйства на 2013-2020 годы", направленная на обеспечение инновационного уровня использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов при сохранении их глобальной экологической значимости. В 2021 году была принята "Стратегия развития лесного комплекса России до 2030 года", которая впервые объединила экономическую и экологическую составляющие лесного комплекса: она направлена на эффективное использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, переход к интенсивному лесопользованию и увеличение вклада лесного комплекса в социально-экономическое развитие страны. Кроме того, для отслеживания всех изменений, происходящих в лесах, в том числе мест и объемов рубок, потерь от лесных пожаров и природных бедствий, работ по восстановлению лесов и других лесохозяйственных мероприятий, в 2013 году заработала автоматизированная информационная система государственного лесного реестра (АИС ГЛР). С 1 января 2025 года в России начнет работу обновленный государственный лесной реестр – Федеральная государственная система лесного комплекса (ФГИС ЛК).В электронном реестре будут отображаться данные о лесничествах, информация о древесине, сделках с ней и продукцией ее переработки, сведения о пунктах складирования заготовленной древесины и объектах лесопереработки. Также реестр будет содержать лесные карты, аналитическую информацию и иные сведения. С 1 сентября 2023 года в пилотном режиме система введена в Московской, Архангельской и Ульяновской областях. Работник лесного хозяйства – одна из самых важных профессий. Его знания и опыт помогают сохранять, рационально использовать и приумножать лесной потенциал страны. Специалисты занимаются охраной лесов от пожаров, вредителей, проводят профилактические меры по предотвращению возгораний, разрушения почв, разрабатывают предложения по развитию лесной отрасли и многое другое. Традиция праздновать День работников леса складывалась не одно десятилетие: на предприятиях и в государственных учреждениях награждаются те, кто показал отличные результаты или особенно выделился на своем поприще; кроме того, проводятся различные тематические мероприятия, например, ежегодное состязание "Лесник года", конкурсы лесорубов, соревнования по пожаротушению. Однако этот профессиональный праздник – еще и возможность привлечь внимание к проблемам таких специалистов, к системным неполадкам в отрасли. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, леса