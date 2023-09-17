Лавров заявил, что США управляют войной на Украине
Лавров: США управляют войной против России на Украине
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. США управляют войной против России на Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", видео опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
«
"Происходит то, что Украину долгие годы готовили, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России. Что бы они ни говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников — они ведут против нас войну", — сказал он.
Так министр прокомментировал возможное решение Вашингтона поставить Киеву еще более дальнобойные ракеты.
В преддверии ожидаемого на следующей неделе визита Владимира Зеленского в США на Генассамблею ООН американские СМИ пишут, что Вашингтон близок к решению о передаче ATACMS — ракет дальностью около 300 километров, которые могут запускаться реактивными системами залпового огня HIMARS. При этом газета Politico со ссылкой на источники утверждала, что Киев оказывает давление на Штаты по этому вопросу.
В то же время портал Axios со ссылкой на источник отметил, что США не объявят о передаче ATACMS Украине во время визита Зеленского.
В Пентагоне накануне заявили РИА Новости, что Штаты пока не приняли решения об отправке Киеву ракет ATACMS. Представитель Совета по национальной безопасности не смог подтвердить агентству сообщения, что власти страны склоняются к передаче ВСУ этого вооружения.
Как указал в пятницу замглавы МИД России Сергей Рябков, возможные поставки ATACMS показывают, что Штаты занимаются безостановочной эскалацией ситуации, при этом пренебрегая сопряженными с этим рисками. Он также подчеркнул, что ракеты не изменят ситуации на поле боя.