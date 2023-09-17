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"Есть шанс, что жива". Пропавшую 30 лет назад девочку вновь ищут в Калмыкии - РИА Новости, 17.09.2023
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08:00 17.09.2023 (обновлено: 08:06 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/kriminal-1896373650.html
"Есть шанс, что жива". Пропавшую 30 лет назад девочку вновь ищут в Калмыкии
"Есть шанс, что жива". Пропавшую 30 лет назад девочку вновь ищут в Калмыкии - РИА Новости, 17.09.2023
"Есть шанс, что жива". Пропавшую 30 лет назад девочку вновь ищут в Калмыкии
В Элисте возобновили поиски Зульпият Магомедовой, которая бесследно исчезла еще в 1993-м. Тогда ей было всего 13 лет, а в уголовном деле сохранилась лишь одна... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T08:00
2023-09-17T08:06
происшествия
элиста
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. В Элисте возобновили поиски Зульпият Магомедовой, которая бесследно исчезла еще в 1993-м. Тогда ей было всего 13 лет, а в уголовном деле сохранилась лишь одна фотография. На что рассчитывает следствие — в материале РИА Новости.Двойное убийствоВечером 3 февраля 1993-го около села Вознесеновка рабочие животноводческой фермы услышали несколько выстрелов. Милицию вызвали не сразу — телефонная связь была нестабильной.Оперативники осмотрели хозяйство — ничего подозрительного. Обошли соседние дома и наткнулись на тело женщины с явными признаками насильственной смерти. Установили, что погибшая и ее гражданский супруг работали на ферме.Пара воспитывала двух малолетних сыновей и дочь женщины от первого брака. Братья вскоре нашлись, а вот девочки и ее отчима нигде не было. Вызвали подкрепление, прочесали местность и в километре от фермы обнаружили тело мужчины — с несколькими огнестрельными ранениями.Активные поиски продолжались еще несколько дней, но найти девочку так и не удалось. Предположили, что ее похитил неизвестный преступник, застреливший мать и отчима. Семья жила небогато, вряд ли целью налета было ограбление.Прокуратура возбудила уголовное дело по 102 статье УК РСФСР "Убийство". По горячим следам никого не задержали, прямых свидетелей не было. Забуксовавшее расследование приостановили. Осиротевших братьев родственники увезли в Дагестан."Никто ее не вспомнил"На днях в село приехали следователи из Элисты с вопросами о пропавшей 30 лет назад девочке. Почему возник интерес к старому делу, не сообщается."Убитая женщина и ее дочь по национальности были даргинцами, но лично я их не знал, хотя родился и вырос здесь, — говорит один из сотрудников местной администрации. — У нас вообще довольно большая диаспора из Дагестана. Я поинтересовался у ее представителей о семье Магомедовых, не остался ли тут кто-то из родни. Фамилия, конечно, распространенная, но конкретно этих людей никто из диаспоры не вспомнил".Скорее всего, семья приехала в Калмыкию на заработки и устроилась в совхоз "Вознесенский". Это было достаточно крупное сельскохозяйственное предприятие, занимавшееся животноводством, выращиванием зерновых и других культур. В нулевые совхоз преобразовали в агрофирму. В прошлом году предприятие закрыли.Не смогли вспомнить Зульпият и учителя единственной в селе школы. "Она могла там и не учиться, — объясняет сотрудник администрации. — Фермы и пастушьи стоянки были на удалении от села, и большинство детей каждую неделю отвозили в школу-интернат до выходных. Но интернат закрылся еще в нулевых, и все его преподаватели разъехались".На единственной сохранившейся фотографии Зульпият как раз в школьной форме.Приоритетная версияПреступление вряд ли совершено из-за профессиональной деятельности погибших, считают следователи. Местные же предполагают: следы убийцы могут вести в Дагестан, откуда приехали погибшие, а само преступление — результат разборок внутри семьи. Поиски Зульпият возобновили не только в Калмыкии, но и в Дагестане."Поскольку преступление было совершено в так называемых условиях неочевидности, а тело подростка не нашли, приоритетной остается версия похищения, — сообщает источник в правоохранительных органах. — Также не исключено, что девочка сбежала, став свидетелем убийства родных. Мы надеемся, что Магомедова увидит себя в ориентировке и откликнется либо это сделают ее знакомые".Проблема в том, что Зульпият уже 43 года, фамилию и имя она могла поменять. Тем не менее следователи надеются, что 30-летнее уголовное дело больше не вернется на полку в архив.
https://ria.ru/20230805/kriminal-1888245050.html
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происшествия, элиста
Происшествия, Элиста
"Есть шанс, что жива". Пропавшую 30 лет назад девочку вновь ищут в Калмыкии

Пропавшую 30 лет назад девочку вновь ищут в Калмыкии

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России
Сотрудник Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. В Элисте возобновили поиски Зульпият Магомедовой, которая бесследно исчезла еще в 1993-м. Тогда ей было всего 13 лет, а в уголовном деле сохранилась лишь одна фотография. На что рассчитывает следствие — в материале РИА Новости.

Двойное убийство

Вечером 3 февраля 1993-го около села Вознесеновка рабочие животноводческой фермы услышали несколько выстрелов. Милицию вызвали не сразу — телефонная связь была нестабильной.
Оперативники осмотрели хозяйство — ничего подозрительного. Обошли соседние дома и наткнулись на тело женщины с явными признаками насильственной смерти. Установили, что погибшая и ее гражданский супруг работали на ферме.
CC BY-SA 4.0 / Alexandr Demidenko / Поклонный крест на въезде в село ВознесеновкаПоклонный крест на въезде в село Вознесеновка, Калмыкия
Поклонный крест на въезде в село Вознесеновка, Калмыкия - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Alexandr Demidenko / Поклонный крест на въезде в село Вознесеновка
Поклонный крест на въезде в село Вознесеновка, Калмыкия
Пара воспитывала двух малолетних сыновей и дочь женщины от первого брака. Братья вскоре нашлись, а вот девочки и ее отчима нигде не было. Вызвали подкрепление, прочесали местность и в километре от фермы обнаружили тело мужчины — с несколькими огнестрельными ранениями.
Активные поиски продолжались еще несколько дней, но найти девочку так и не удалось. Предположили, что ее похитил неизвестный преступник, застреливший мать и отчима. Семья жила небогато, вряд ли целью налета было ограбление.
Прокуратура возбудила уголовное дело по 102 статье УК РСФСР "Убийство". По горячим следам никого не задержали, прямых свидетелей не было. Забуксовавшее расследование приостановили. Осиротевших братьев родственники увезли в Дагестан.
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"Никто ее не вспомнил"

На днях в село приехали следователи из Элисты с вопросами о пропавшей 30 лет назад девочке. Почему возник интерес к старому делу, не сообщается.
"Убитая женщина и ее дочь по национальности были даргинцами, но лично я их не знал, хотя родился и вырос здесь, — говорит один из сотрудников местной администрации. — У нас вообще довольно большая диаспора из Дагестана. Я поинтересовался у ее представителей о семье Магомедовых, не остался ли тут кто-то из родни. Фамилия, конечно, распространенная, но конкретно этих людей никто из диаспоры не вспомнил".
Скорее всего, семья приехала в Калмыкию на заработки и устроилась в совхоз "Вознесенский". Это было достаточно крупное сельскохозяйственное предприятие, занимавшееся животноводством, выращиванием зерновых и других культур. В нулевые совхоз преобразовали в агрофирму. В прошлом году предприятие закрыли.
© Фото : Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике КалмыкияЗульпият Магомедова
Зульпият Магомедова - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Фото : Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Калмыкия
Зульпият Магомедова
Не смогли вспомнить Зульпият и учителя единственной в селе школы. "Она могла там и не учиться, — объясняет сотрудник администрации. — Фермы и пастушьи стоянки были на удалении от села, и большинство детей каждую неделю отвозили в школу-интернат до выходных. Но интернат закрылся еще в нулевых, и все его преподаватели разъехались".
На единственной сохранившейся фотографии Зульпият как раз в школьной форме.

Приоритетная версия

Преступление вряд ли совершено из-за профессиональной деятельности погибших, считают следователи. Местные же предполагают: следы убийцы могут вести в Дагестан, откуда приехали погибшие, а само преступление — результат разборок внутри семьи. Поиски Зульпият возобновили не только в Калмыкии, но и в Дагестане.
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"Поскольку преступление было совершено в так называемых условиях неочевидности, а тело подростка не нашли, приоритетной остается версия похищения, — сообщает источник в правоохранительных органах. — Также не исключено, что девочка сбежала, став свидетелем убийства родных. Мы надеемся, что Магомедова увидит себя в ориентировке и откликнется либо это сделают ее знакомые".
Проблема в том, что Зульпият уже 43 года, фамилию и имя она могла поменять. Тем не менее следователи надеются, что 30-летнее уголовное дело больше не вернется на полку в архив.
 
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