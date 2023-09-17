https://ria.ru/20230917/kontakty-1896814984.html
Лондону нужно поддерживать контакты с Пекином, считают в МИД Великобритании
Лондону нужно поддерживать контакты с Пекином, считают в МИД Великобритании - РИА Новости, 17.09.2023
Лондону нужно поддерживать контакты с Пекином, считают в МИД Великобритании
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли на фоне задержания в стране подозреваемого в шпионаже на Китай заявил, что Лондону следует продолжать поддерживать... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T15:18
2023-09-17T15:18
2023-09-17T15:18
в мире
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джеймс клеверли
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли на фоне задержания в стране подозреваемого в шпионаже на Китай заявил, что Лондону следует продолжать поддерживать коммуникации с Пекином вместо полного отказа от взаимодействия с ним. "Есть те, кто выступает за игнорирование Китая тем или иным образом: путем притворства, что его не существует, воздержания от контактов с ним, отсутствия посольства в Пекине и посольства КНР в Великобритании. Некоторые утверждают, что мы должны абстрагироваться от Китая. Подобный вариант ненадежен", - заявил Клеверли в интервью телеканалу Sky News, комментируя задержание. Министр отметил, что на этапе "сложных отношений" между странами необходимо прежде всего поддерживать прямые контакты друг с другом. Ранее газета Times со ссылкой полицию Лондона сообщила, что британские сотрудники правоохранительных органов задержали помощника депутата британского парламента по подозрению в шпионаже в пользу Китая. По информации газеты, сфера деятельности референта включала внешнеполитические вопросы, в том числе отношения с Пекином. Помимо этого, он некоторое время жил в Китае, где, как предполагают правоохранители, его и могли завербовать. Арестованный мужчина предположительно имел связи с рядом высокопоставленных членов консервативной партии, имеющих доступ к секретной информации. К ним относятся замглавы МВД по вопросам безопасности Том Тугендхат и председатель комитета британского парламента по иностранным делам Алисия Керн. Как сообщила газета, полиция арестовала подозреваемого еще 13 марта, но тогда он был отпущен под залог до октября. В то время правоохранители не опубликовали подробности дела, сообщив лишь, что обвинения связаны с разглашением гостайны. Также был задержан еще один неназванный подозреваемый. Инцидент может стать одним из крупнейших нарушений безопасности вследствие деятельности другой страны, отметило издание.
https://ria.ru/20230917/otnosheniya-1896810941.html
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в мире, китай, джеймс клеверли, пекин, лондон, том тугендхат
В мире, Китай, Джеймс Клеверли, Пекин, Лондон, Том Тугендхат
Лондону нужно поддерживать контакты с Пекином, считают в МИД Великобритании
Клеверли: Лондону нужно поддерживать контакты с Пекином, а не отвергать их
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли на фоне задержания в стране подозреваемого в шпионаже на Китай заявил
, что Лондону следует продолжать поддерживать коммуникации с Пекином вместо полного отказа от взаимодействия с ним.
«
"Есть те, кто выступает за игнорирование Китая тем или иным образом: путем притворства, что его не существует, воздержания от контактов с ним, отсутствия посольства в Пекине и посольства КНР в Великобритании. Некоторые утверждают, что мы должны абстрагироваться от Китая. Подобный вариант ненадежен", - заявил Клеверли в интервью телеканалу Sky News, комментируя задержание.
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Министр отметил, что на этапе "сложных отношений" между странами необходимо прежде всего поддерживать прямые контакты друг с другом.
Ранее газета Times со ссылкой полицию Лондона сообщила, что британские сотрудники правоохранительных органов задержали помощника депутата британского парламента по подозрению в шпионаже в пользу Китая. По информации газеты, сфера деятельности референта включала внешнеполитические вопросы, в том числе отношения с Пекином. Помимо этого, он некоторое время жил в Китае, где, как предполагают правоохранители, его и могли завербовать.
Арестованный мужчина предположительно имел связи с рядом высокопоставленных членов консервативной партии, имеющих доступ к секретной информации. К ним относятся замглавы МВД по вопросам безопасности Том Тугендхат
и председатель комитета британского парламента по иностранным делам Алисия Керн.
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Как сообщила газета, полиция арестовала подозреваемого еще 13 марта, но тогда он был отпущен под залог до октября. В то время правоохранители не опубликовали подробности дела, сообщив лишь, что обвинения связаны с разглашением гостайны. Также был задержан еще один неназванный подозреваемый.
Инцидент может стать одним из крупнейших нарушений безопасности вследствие деятельности другой страны, отметило издание.
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