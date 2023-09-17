https://ria.ru/20230917/kongo-1896857202.html
В Конго опровергли слухи о государственном перевороте
В Конго опровергли слухи о государственном перевороте - РИА Новости, 17.09.2023
В Конго опровергли слухи о государственном перевороте
Министр коммуникации и спикер правительства Республики Конго Тьери Мунгалла опроверг сообщения зарубежных СМИ о государственном перевороте в стране, назвав их... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T21:31
2023-09-17T21:31
2023-09-17T22:02
республика конго
в мире
браззавиль
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Министр коммуникации и спикер правительства Республики Конго Тьери Мунгалла опроверг сообщения зарубежных СМИ о государственном перевороте в стране, назвав их "фальшивыми новостями"."Распространяется ложная информация о том, что в городе Браззавиль (столица Республики Конго. — Прим. ред.) происходят серьезные события. Правительство отрицает эти фальшивые новости", — написал он в соцсети X.Мунгалла добавил, что обстановка в стране спокойная, и призвал население Конго "заниматься своими делами".Ранее в соцсети X стали распространяться сообщения, что в африканской стране якобы происходит государственный переворот.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика конго, в мире, браззавиль
Республика Конго, В мире, Браззавиль
В Конго опровергли слухи о государственном перевороте
Министр коммуникации Конго опроверг слухи о госперевороте
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Министр коммуникации и спикер правительства Республики Конго Тьери Мунгалла опроверг сообщения зарубежных СМИ о государственном перевороте в стране, назвав их "фальшивыми новостями".
«
"Распространяется ложная информация о том, что в городе Браззавиль (столица Республики Конго. — Прим. ред.) происходят серьезные события. Правительство отрицает эти фальшивые новости", — написал он в соцсети X.
Мунгалла добавил, что обстановка в стране спокойная, и призвал население Конго "заниматься своими делами".
Ранее в соцсети X стали распространяться сообщения, что в африканской стране якобы происходит государственный переворот.
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