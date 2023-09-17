https://ria.ru/20230917/kongo-1896857202.html

В Конго опровергли слухи о государственном перевороте

В Конго опровергли слухи о государственном перевороте - РИА Новости, 17.09.2023

В Конго опровергли слухи о государственном перевороте

Министр коммуникации и спикер правительства Республики Конго Тьери Мунгалла опроверг сообщения зарубежных СМИ о государственном перевороте в стране, назвав их... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T21:31

2023-09-17T21:31

2023-09-17T22:02

республика конго

в мире

браззавиль

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Министр коммуникации и спикер правительства Республики Конго Тьери Мунгалла опроверг сообщения зарубежных СМИ о государственном перевороте в стране, назвав их "фальшивыми новостями"."Распространяется ложная информация о том, что в городе Браззавиль (столица Республики Конго. — Прим. ред.) происходят серьезные события. Правительство отрицает эти фальшивые новости", — написал он в соцсети X.Мунгалла добавил, что обстановка в стране спокойная, и призвал население Конго "заниматься своими делами".Ранее в соцсети X стали распространяться сообщения, что в африканской стране якобы происходит государственный переворот.

https://ria.ru/20230831/kongo-1893289775.html

республика конго

браззавиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика конго, в мире, браззавиль