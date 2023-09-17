Рейтинг@Mail.ru
В Конго опровергли слухи о государственном перевороте - РИА Новости, 17.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:31 17.09.2023 (обновлено: 22:02 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/kongo-1896857202.html
В Конго опровергли слухи о государственном перевороте
В Конго опровергли слухи о государственном перевороте - РИА Новости, 17.09.2023
В Конго опровергли слухи о государственном перевороте
Министр коммуникации и спикер правительства Республики Конго Тьери Мунгалла опроверг сообщения зарубежных СМИ о государственном перевороте в стране, назвав их... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T21:31
2023-09-17T22:02
республика конго
в мире
браззавиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889611877_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_d08eedada32062c922267bea9f6ddaf9.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Министр коммуникации и спикер правительства Республики Конго Тьери Мунгалла опроверг сообщения зарубежных СМИ о государственном перевороте в стране, назвав их "фальшивыми новостями".&quot;Распространяется ложная информация о том, что в городе Браззавиль (столица Республики Конго. — Прим. ред.) происходят серьезные события. Правительство отрицает эти фальшивые новости&quot;, — написал он в соцсети X.Мунгалла добавил, что обстановка в стране спокойная, и призвал население Конго "заниматься своими делами".Ранее в соцсети X стали распространяться сообщения, что в африканской стране якобы происходит государственный переворот.
https://ria.ru/20230831/kongo-1893289775.html
республика конго
браззавиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889611877_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_4a5c91c1237ca7075d1ce0322fc02a0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика конго, в мире, браззавиль
Республика Конго, В мире, Браззавиль
В Конго опровергли слухи о государственном перевороте

Министр коммуникации Конго опроверг слухи о госперевороте

© iStock.com / Claudine Silaho Weber-HiltyМост в Браззавиле, Республика Конго
Мост в Браззавиле, Республика Конго - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© iStock.com / Claudine Silaho Weber-Hilty
Мост в Браззавиле, Республика Конго. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Министр коммуникации и спикер правительства Республики Конго Тьери Мунгалла опроверг сообщения зарубежных СМИ о государственном перевороте в стране, назвав их "фальшивыми новостями".
«

"Распространяется ложная информация о том, что в городе Браззавиль (столица Республики Конго. — Прим. ред.) происходят серьезные события. Правительство отрицает эти фальшивые новости", — написал он в соцсети X.

Мунгалла добавил, что обстановка в стране спокойная, и призвал население Конго "заниматься своими делами".
Ранее в соцсети X стали распространяться сообщения, что в африканской стране якобы происходит государственный переворот.
Сотрудники полиции Конго - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
СМИ: в Конго в ходе протеста против миссии ООН погибли около десяти человек
31 августа, 00:46
 
Республика КонгоВ миреБраззавиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала