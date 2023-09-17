https://ria.ru/20230917/konflikt-1896801713.html

НАТО не видит политических условий для урегулирования конфликта на Украине

НАТО не видит политических условий для урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 17.09.2023

НАТО не видит политических условий для урегулирования конфликта на Украине

На сегодняшний день НАТО не видит политических условия для мирного урегулирования украинского конфликта, заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T13:01

2023-09-17T13:01

2023-09-17T13:01

специальная военная операция на украине

в мире

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нато

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КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. На сегодняшний день НАТО не видит политических условия для мирного урегулирования украинского конфликта, заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ. Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Также на G20 он сказал, что "не будет никакого "Минска-3", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. "Сегодня мы не видим политических условий для начала переговоров. Основа для мира существует. Есть план из десяти пунктов Зеленского. Его разделили и приняли многие страны, в том числе за пределами НАТО, и поэтому я думаю, что это представляет собой очень, очень хорошую основу", — заявил Джоанэ в интервью агентству Agerpres. Он отметил, что у президента США Джо Байдена также есть формула мира, которой придерживается Североатлантическая организация — "нет решения по Украине без Украины". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230915/podarok-1896465830.html

https://ria.ru/20230916/nato-1896753797.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, нато