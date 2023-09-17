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НАТО не видит политических условий для урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 17.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:01 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/konflikt-1896801713.html
НАТО не видит политических условий для урегулирования конфликта на Украине
НАТО не видит политических условий для урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 17.09.2023
НАТО не видит политических условий для урегулирования конфликта на Украине
На сегодняшний день НАТО не видит политических условия для мирного урегулирования украинского конфликта, заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T13:01
2023-09-17T13:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
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КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. На сегодняшний день НАТО не видит политических условия для мирного урегулирования украинского конфликта, заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ. Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Также на G20 он сказал, что "не будет никакого "Минска-3", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. "Сегодня мы не видим политических условий для начала переговоров. Основа для мира существует. Есть план из десяти пунктов Зеленского. Его разделили и приняли многие страны, в том числе за пределами НАТО, и поэтому я думаю, что это представляет собой очень, очень хорошую основу", — заявил Джоанэ в интервью агентству Agerpres. Он отметил, что у президента США Джо Байдена также есть формула мира, которой придерживается Североатлантическая организация — "нет решения по Украине без Украины". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230915/podarok-1896465830.html
https://ria.ru/20230916/nato-1896753797.html
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в мире, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО
НАТО не видит политических условий для урегулирования конфликта на Украине

НАТО не видит политических условий для мирного урегулирования на Украине

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. На сегодняшний день НАТО не видит политических условия для мирного урегулирования украинского конфликта, заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ.
Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Также на G20 он сказал, что "не будет никакого "Минска-3", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
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"Сегодня мы не видим политических условий для начала переговоров. Основа для мира существует. Есть план из десяти пунктов Зеленского. Его разделили и приняли многие страны, в том числе за пределами НАТО, и поэтому я думаю, что это представляет собой очень, очень хорошую основу", — заявил Джоанэ в интервью агентству Agerpres.
Он отметил, что у президента США Джо Байдена также есть формула мира, которой придерживается Североатлантическая организация — "нет решения по Украине без Украины".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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