https://ria.ru/20230917/kndr-1896809540.html

Москва будет развивать равноправное взаимодействие с КНДР, заявил Лавров

Москва будет развивать равноправное взаимодействие с КНДР, заявил Лавров - РИА Новости, 17.09.2023

Москва будет развивать равноправное взаимодействие с КНДР, заявил Лавров

Москва будет развивать с КНДР равноправное справедливое взаимодействие, несмотря на санкции в отношении Пхеньяна со стороны Совбеза ООН, заявил глава МИД России РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T14:29

2023-09-17T14:29

2023-09-17T14:43

москва

оон

сергей лавров

кндр (северная корея)

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 сен - РИА Новости. Москва будет развивать с КНДР равноправное справедливое взаимодействие, несмотря на санкции в отношении Пхеньяна со стороны Совбеза ООН, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Мы санкции против Северной Кореи не объявляли, объявил Совет Безопасности. Поэтому обращайтесь в Совет Безопасности, а мы будет развивать с КНДР равноправное справедливое взаимодействие", - сказал министр в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопрос, может ли российская сторона снять санкции с Северной Кореи.

https://ria.ru/20230917/vizit-1896764598.html

москва

кндр (северная корея)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, оон, сергей лавров, кндр (северная корея), в мире