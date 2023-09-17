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Москва будет развивать равноправное взаимодействие с КНДР, заявил Лавров - РИА Новости, 17.09.2023
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14:29 17.09.2023 (обновлено: 14:43 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/kndr-1896809540.html
Москва будет развивать равноправное взаимодействие с КНДР, заявил Лавров
Москва будет развивать равноправное взаимодействие с КНДР, заявил Лавров - РИА Новости, 17.09.2023
Москва будет развивать равноправное взаимодействие с КНДР, заявил Лавров
Москва будет развивать с КНДР равноправное справедливое взаимодействие, несмотря на санкции в отношении Пхеньяна со стороны Совбеза ООН, заявил глава МИД России РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T14:29
2023-09-17T14:43
москва
оон
сергей лавров
кндр (северная корея)
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 сен - РИА Новости. Москва будет развивать с КНДР равноправное справедливое взаимодействие, несмотря на санкции в отношении Пхеньяна со стороны Совбеза ООН, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Мы санкции против Северной Кореи не объявляли, объявил Совет Безопасности. Поэтому обращайтесь в Совет Безопасности, а мы будет развивать с КНДР равноправное справедливое взаимодействие", - сказал министр в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопрос, может ли российская сторона снять санкции с Северной Кореи.
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москва, оон, сергей лавров, кндр (северная корея), в мире
Москва, ООН, Сергей Лавров, КНДР (Северная Корея), В мире
Москва будет развивать равноправное взаимодействие с КНДР, заявил Лавров

Лавров: Москва будет развивать сотрудничество с КНДР, несмотря на санкции

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 сен - РИА Новости. Москва будет развивать с КНДР равноправное справедливое взаимодействие, несмотря на санкции в отношении Пхеньяна со стороны Совбеза ООН, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы санкции против Северной Кореи не объявляли, объявил Совет Безопасности. Поэтому обращайтесь в Совет Безопасности, а мы будет развивать с КНДР равноправное справедливое взаимодействие", - сказал министр в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопрос, может ли российская сторона снять санкции с Северной Кореи.
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