https://ria.ru/20230917/klimat-1896763509.html

Афины дополнительно профинансируют борьбу с последствиями изменения климата

Афины дополнительно профинансируют борьбу с последствиями изменения климата - РИА Новости, 17.09.2023

Афины дополнительно профинансируют борьбу с последствиями изменения климата

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о выделении дополнительных 300 миллионов евро на борьбу с последствиями климатических изменений на фоне... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T02:58

2023-09-17T02:58

2023-09-17T02:58

греция

австрия

волос

кириакос мицотакис

в мире

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о выделении дополнительных 300 миллионов евро на борьбу с последствиями климатических изменений на фоне природных бедствий в стране, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление премьера. По данным агентства, число погибших в результате наводнений в Греции достигло 17, среди них два туриста из Австрии. "Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в субботу объявил о выделении дополнительных 300 миллионов евро на борьбу с последствиями изменения климата, признав масштаб кризиса, с которым столкнулась страна", - говорится в сообщении. Таким образом, как отмечает агентство, общая сумма, выделенная страной на борьбу с последствиями изменения климата, составляет 600 миллионов евро. "Греция сталкивается с войной в мирное время... За двухнедельный период мы пережили сильнейший лесной пожар и сильнейшие наводнения в нашей истории", - приводит агентство слова Мицотакиса. Дополнительные средства, по словам политика, будут получены за счет увеличения платы за проживание, взимаемой с туристов, "особенно в очень дорогих отелях". С 4 сентября по всей Греции шли сильнейшие ливни, в районе Загора возле города Волос 5 сентября выпало 645 миллиметров осадков. С 5 сентября в оперативный центр пожарной службы Греции поступили 6,4 тысячи звонков с просьбой о помощи, более 1880 человек были доставлены в безопасные места. Более 200 человек, включая туристов, были эвакуированы морем с побережья Пилио в регионе Магнисия (Магнезия) после того, как они три дня были без электричества, без воды и без еды в гостиницах и пансионатах, передает АМНА. Сильные ливни обрушились и на Афины, потоки воды залили некоторые станции метро в центре столицы, в том числе центральную станцию "Синтагма" возле парламента. Министерство культуры Греции сообщило, что дождевая вода залила и Национальную картинную галерею - Пинакотеку, открытую в марте 2021 года после многолетнего ремонта. Ливневая канализация городской сети не справлялась с большим объемом дождевой воды, она попала в здание и оказалась в подвале. Ни одна из работ, представленных в галерее, не пострадала сообщило министерство. Правительство называет беспрецедентными дожди и связывает их с климатическим кризисом. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отложил выступление с программной политической речью и пресс-конференцию.

https://ria.ru/20230816/putin-1890447700.html

https://ria.ru/20230910/klimat-1895263682.html

https://ria.ru/20230823/klimat-1891629690.html

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греция, австрия, волос, кириакос мицотакис, в мире