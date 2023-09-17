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Афины дополнительно профинансируют борьбу с последствиями изменения климата - РИА Новости, 17.09.2023
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02:58 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/klimat-1896763509.html
Афины дополнительно профинансируют борьбу с последствиями изменения климата
Афины дополнительно профинансируют борьбу с последствиями изменения климата - РИА Новости, 17.09.2023
Афины дополнительно профинансируют борьбу с последствиями изменения климата
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о выделении дополнительных 300 миллионов евро на борьбу с последствиями климатических изменений на фоне... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T02:58
2023-09-17T02:58
греция
австрия
волос
кириакос мицотакис
в мире
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о выделении дополнительных 300 миллионов евро на борьбу с последствиями климатических изменений на фоне природных бедствий в стране, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление премьера. По данным агентства, число погибших в результате наводнений в Греции достигло 17, среди них два туриста из Австрии. "Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в субботу объявил о выделении дополнительных 300 миллионов евро на борьбу с последствиями изменения климата, признав масштаб кризиса, с которым столкнулась страна", - говорится в сообщении. Таким образом, как отмечает агентство, общая сумма, выделенная страной на борьбу с последствиями изменения климата, составляет 600 миллионов евро. "Греция сталкивается с войной в мирное время... За двухнедельный период мы пережили сильнейший лесной пожар и сильнейшие наводнения в нашей истории", - приводит агентство слова Мицотакиса. Дополнительные средства, по словам политика, будут получены за счет увеличения платы за проживание, взимаемой с туристов, "особенно в очень дорогих отелях". С 4 сентября по всей Греции шли сильнейшие ливни, в районе Загора возле города Волос 5 сентября выпало 645 миллиметров осадков. С 5 сентября в оперативный центр пожарной службы Греции поступили 6,4 тысячи звонков с просьбой о помощи, более 1880 человек были доставлены в безопасные места. Более 200 человек, включая туристов, были эвакуированы морем с побережья Пилио в регионе Магнисия (Магнезия) после того, как они три дня были без электричества, без воды и без еды в гостиницах и пансионатах, передает АМНА. Сильные ливни обрушились и на Афины, потоки воды залили некоторые станции метро в центре столицы, в том числе центральную станцию "Синтагма" возле парламента. Министерство культуры Греции сообщило, что дождевая вода залила и Национальную картинную галерею - Пинакотеку, открытую в марте 2021 года после многолетнего ремонта. Ливневая канализация городской сети не справлялась с большим объемом дождевой воды, она попала в здание и оказалась в подвале. Ни одна из работ, представленных в галерее, не пострадала сообщило министерство. Правительство называет беспрецедентными дожди и связывает их с климатическим кризисом. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отложил выступление с программной политической речью и пресс-конференцию.
https://ria.ru/20230816/putin-1890447700.html
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греция, австрия, волос, кириакос мицотакис, в мире
Греция, Австрия, Волос, Кириакос Мицотакис, В мире
Афины дополнительно профинансируют борьбу с последствиями изменения климата

AFP: Греция выделит еще 300 миллионов евро на борьбу с изменением климата

© РИА Новости / Пресс-служба премьер-министра Греции | Перейти в медиабанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба премьер-министра Греции
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о выделении дополнительных 300 миллионов евро на борьбу с последствиями климатических изменений на фоне природных бедствий в стране, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление премьера.
По данным агентства, число погибших в результате наводнений в Греции достигло 17, среди них два туриста из Австрии.
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"Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в субботу объявил о выделении дополнительных 300 миллионов евро на борьбу с последствиями изменения климата, признав масштаб кризиса, с которым столкнулась страна", - говорится в сообщении.
Таким образом, как отмечает агентство, общая сумма, выделенная страной на борьбу с последствиями изменения климата, составляет 600 миллионов евро.
"Греция сталкивается с войной в мирное время... За двухнедельный период мы пережили сильнейший лесной пожар и сильнейшие наводнения в нашей истории", - приводит агентство слова Мицотакиса.
Дополнительные средства, по словам политика, будут получены за счет увеличения платы за проживание, взимаемой с туристов, "особенно в очень дорогих отелях".
С 4 сентября по всей Греции шли сильнейшие ливни, в районе Загора возле города Волос 5 сентября выпало 645 миллиметров осадков. С 5 сентября в оперативный центр пожарной службы Греции поступили 6,4 тысячи звонков с просьбой о помощи, более 1880 человек были доставлены в безопасные места. Более 200 человек, включая туристов, были эвакуированы морем с побережья Пилио в регионе Магнисия (Магнезия) после того, как они три дня были без электричества, без воды и без еды в гостиницах и пансионатах, передает АМНА.
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Министерство культуры Греции сообщило, что дождевая вода залила и Национальную картинную галерею - Пинакотеку, открытую в марте 2021 года после многолетнего ремонта. Ливневая канализация городской сети не справлялась с большим объемом дождевой воды, она попала в здание и оказалась в подвале. Ни одна из работ, представленных в галерее, не пострадала сообщило министерство.
Правительство называет беспрецедентными дожди и связывает их с климатическим кризисом. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отложил выступление с программной политической речью и пресс-конференцию.
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