https://ria.ru/20230917/kino-1896519754.html

Цензура и страхи актеров: как снимали "Иван Васильевич меняет профессию"

Цензура и страхи актеров: как снимали "Иван Васильевич меняет профессию" - РИА Новости, 17.09.2023

Цензура и страхи актеров: как снимали "Иван Васильевич меняет профессию"

В 1973 году на экраны вышла картина "Иван Васильевич меняет профессию", которую до сих пор пересматривают по праздникам. О том, кого хотели взять на роль царя,... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T08:00

2023-09-17T08:00

2023-09-17T08:07

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Жанна Старицына. В 1973 году на экраны вышла картина "Иван Васильевич меняет профессию", которую до сих пор пересматривают по праздникам. О том, кого хотели взять на роль царя, почему вырезали сцену с Натальей Крачковской, и о самых смешных моментах работы над фильмом — в материале РИА Новости.Самогонный аппарат: как создавалась машина времениЛеонид Гайдай долго искал подходящий материал, пока не попал в Театр киноактера на постановку "Иван Васильевич" по пьесе Михаила Булгакова. Ее режиссер и взял за основу сценария, значительно осовременив и добавив комичности.Подготовка к съемкам и жизнь за кадром были едва ли не интереснее самого фильма — чего стоило одно изготовление фантастической машины времени!Гайдай призвал на помощь настоящих научных сотрудников, но они соорудили что-то не слишком впечатляющее, больше похожее на пульт управления или компьютер с кнопками. Тогда за дело взялся скульптор Вячеслав Почечуев, вдохновившись самогонным аппаратом из короткометражки "Самогонщики" того же Гайдая. Для машины времени специально изготовили из стекла некоторые детали, но эффект того стоил.Съемки начались с колоритной погони за "демонами" Жоржем Милославским и управдомом Буншей. Снимали в Ростове Великом, в недавно отреставрированном кремле. Группа тщательно подошла не только к выбору локаций, но и к костюмам, которые почти в точности повторяли наряды XVI века. Многие перекочевали в картину после фильма "Иван Грозный" Сергея Эйзенштейна. А вот для создания ультрасовременного гардероба Натальи Селезневой и Натальи Кустинской привлекли молодого модельера Вячеслава Зайцева.Юрий Никулин отказался: о сложной задаче Юрия ЯковлеваВ роли царя Гайдай очень хотел снять Юрия Никулина. Актер отказался — то ли не поверил в успех картины, то ли не захотел играть столь своеобразного персонажа. Начались многочисленные пробы. В частности, рассматривали кандидатуры Евгения Евстигнеева и Георгия Вицина. Сложность заключалась в том, что актер должен был выглядеть органично сразу в двух образах — грозного царя и слабохарактерного управдома. В итоге режиссер остановил выбор на Юрии Яковлеве."Передо мной стояла непростая задача — сыграть практически в одном гриме двух абсолютно разных людей. Я предложил Гайдаю такой ход: управдом Бунша будет говорить шепелявой скороговоркой, быстро, сбивчиво, а Иван Грозный, наоборот, должен говорить громко, раскатисто, почти рычать", — вспоминал Яковлев.При подготовке к роли артист во многом ориентировался на образ Николая Черкасова в уже упомянутом фильме Эйзенштейна. Но Яковлев сделал царя более "человечным" — особенно хорошо это показано в эпизоде с магнитофоном, из которого доносится песня Владимира Высоцкого. Интересно, что музыкальный фрагмент он записал специально для фильма.Обаятельный жулик: о спорах с Леонидом КуравлевымЛеонид Куравлев тоже не сразу стал Жоржем Милославским — на роль пробовался Андрей Миронов. Работая над образом обаятельного жулика, Куравлев постоянно спорил с Гайдаем и предлагал разные варианты сцен."Дубль кончился какой-то, а через три минуты будет другой. У меня что-то придумалось. Я подхожу к Гайдаю, говорю: "Лёнь, если я в следующем дубле…" Он мне: "Подожди! Дожить еще надо!" — рассказывал актер.А вот кого сразу взяли на роли, так это уже полюбившийся многим зрителям тандем Александра Демьяненко и Натальи Селезневой. В одном из предыдущих фильмов Гайдая они играли влюбленную пару студентов — Шурика и Лиду.Обаятельный жулик: о спорах с Леонидом КуравлевымФильм подвергся жесткой цензуре, говорили, будто в общей сложности из картины вырезали 177 метров пленки. Многие эпизоды вызывали недовольство, почти за каждый фрагмент приходилось сражаться.Иногда битвы были успешными — эпизод удавалось сохранить. Например, сцену, когда режиссер Якин впервые видит царя в квартире Шурика. Некоторым не понравилось, как Михаил Пуговкин сидит, закинув ногу на ногу, и помахивает тростью — это слишком напоминало манеру поведения на съемках мэтра Ивана Пырьева.К счастью, нашлись и те, кто поддержал Гайдая. Например, Григорий Чухрай отметил, что эпизод смешной, а совпадение образов — домыслы. Фрагмент в итоге решили оставить.А вот сцена, в которой Наталья Крачковская после легендарной фразы царя "Лепота!" перелезает к нему на балкон, в финальный монтаж не вошла, но не по вине цензуры. Актриса так сильно боялась высоты, что не справилась с волнением, и эпизод получился неестественным.О народной любвиКрылатые фразы из фильма — "Царь, очень приятно, царь", "Я требую продолжения банкета!", "Граждане, храните деньги в сберегательной кассе!" — до сих пор активно цитируют.Многие из них придумывали всей группой. Гайдай понимал, что снимать комедию нужно быстро, давал актерам возможность импровизировать, но не разрешал смеяться, чтобы не "спугнуть" эффект."У Гайдая была вера в то, что если кто-то засмеялся заранее в павильоне, то не будет смеха в зале", — говорил Куравлев.Несмотря на опасения, что фильм положат на полку, картина вышла в 1973 году — и уже 50 лет неизменно радует зрителей.

https://ria.ru/20230908/kino-1894783084.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

технологии, леонид гайдай, юрий яковлев, иван грозный, театр киноактера, кино и сериалы, юбилей, леонид куравлев