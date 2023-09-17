https://ria.ru/20230917/khusity-1896828749.html

Хуситы проводят переговоры о мире с Эр-Риядом без участия ООН

Хуситы проводят переговоры о мире с Эр-Риядом без участия ООН - РИА Новости, 17.09.2023

Хуситы проводят переговоры о мире с Эр-Риядом без участия ООН

Переговоры все еще продолжаются между саудовской и йеменской сторонами, они проходят в положительной атмосфере, сообщил в воскресенье РИА Новости член политбюро РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T17:29

2023-09-17T17:29

2023-09-17T17:29

в мире

йемен

саудовская аравия

сана

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ДОХА, 17 сен - РИА Новости. Переговоры все еще продолжаются между саудовской и йеменской сторонами, они проходят в положительной атмосфере, сообщил в воскресенье РИА Новости член политбюро правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) Хузам аль-Асад. Он напомнил, что это первые прямые переговоры при посредничестве султаната Омана, которые ведутся в Эр-Рияде, два предыдущих раунда состоялись в Маскате и Сане. Во время первого этапа переговоров, который прошел во время Рамадана весной этого года, саудовская делегация приезжала в столицу Йемена Сану. "Этот раунд переговоров станет последним. Это последний шанс для саудовского режима, который всегда терпит неудачу в усилиях установить мир... Все раунды прошли при посредничестве Омана без какого-либо участия ООН, которая, к сожалению, играла отрицательную роль поджигателя войны на протяжении всех восьми лет агрессии и блокады Йемена", - сказал аль-Асад. В минувший четверг высокопоставленный источник в движении сказал РИА Новости, что прибывшая в четверг в столицу Йемена Сану делегация из соседнего Омана направится затем совместно с делегацией хуситов в саудовскую столицу Эр-Рияд, это будет первый официальный визит представителей хуситов в Саудовскую Аравию с момента начала операций арабской коалиции в Йемене в 2017 году. В Йемене с 2016 года продолжаются военные действия между хуситами и войсками международно признанного правительства, которое поддерживает Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20230717/khusity-1884515223.html

йемен

саудовская аравия

сана

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, йемен, саудовская аравия, сана