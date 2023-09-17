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В московском хостеле нашли труп - РИА Новости, 17.09.2023
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15:54 17.09.2023 (обновлено: 16:06 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/khostel-1896818256.html
В московском хостеле нашли труп
В московском хостеле нашли труп - РИА Новости, 17.09.2023
В московском хостеле нашли труп
Тело избитого мужчины нашли в хостеле на северо-западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T15:54
2023-09-17T16:06
происшествия
москва
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Тело избитого мужчины нашли в хостеле на северо-западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", - сказала она. По данным следствия, днем 17 сентября в комнате хостела на Пятницком шоссе обнаружено тело 30-летнего мужчины с множественными телесными повреждениями. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, преступника ищут.
https://ria.ru/20230912/telo-1895820791.html
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происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В московском хостеле нашли труп

В хостеле на северо-западе Москвы нашли тело избитого до смерти мужчины

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль СК
Автомобиль СК - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль СК. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Тело избитого мужчины нашли в хостеле на северо-западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", - сказала она.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
На севере Москвы нашли еще одно обезглавленное тело мужчины
12 сентября, 13:18
По данным следствия, днем 17 сентября в комнате хостела на Пятницком шоссе обнаружено тело 30-летнего мужчины с множественными телесными повреждениями.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, преступника ищут.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
В Хабаровском крае нашли тела двух рыбаков
12 сентября, 08:44
 
ПроисшествияМоскваРоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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