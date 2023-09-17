https://ria.ru/20230917/khostel-1896818256.html

В московском хостеле нашли труп

В московском хостеле нашли труп - РИА Новости, 17.09.2023

В московском хостеле нашли труп

Тело избитого мужчины нашли в хостеле на северо-западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T15:54

2023-09-17T15:54

2023-09-17T16:06

происшествия

москва

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Тело избитого мужчины нашли в хостеле на северо-западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", - сказала она. По данным следствия, днем 17 сентября в комнате хостела на Пятницком шоссе обнаружено тело 30-летнего мужчины с множественными телесными повреждениями. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, преступника ищут.

https://ria.ru/20230912/telo-1895820791.html

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происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)