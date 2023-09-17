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На Украине умер бывший глава Херсонской администрации - РИА Новости, 17.09.2023
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15:51 17.09.2023 (обновлено: 16:56 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/kherson-1896817896.html
На Украине умер бывший глава Херсонской администрации
На Украине умер бывший глава Херсонской администрации - РИА Новости, 17.09.2023
На Украине умер бывший глава Херсонской администрации
Бывший глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Геннадий Лагута умер в возрасте 49 лет, сообщил нынешний руководитель подконтрольной Киеву части... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T15:51
2023-09-17T16:56
политика
киев
херсонская область
россия
владимир сальдо
украина
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Бывший глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Геннадий Лагута умер в возрасте 49 лет, сообщил нынешний руководитель подконтрольной Киеву части региона Александр Прокудин в своем Telegram-канале."Преждевременно ушел из жизни бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута", — написал он.По информации издания "Страна.ua", его довели до самоубийства обвинениями в "сдаче Херсона". При этом официально таких обвинений Лагуте не предъявляли.Экс-глава региона умер сегодня ночью в одной из киевских больниц.Как сообщала в феврале Служба безопасности Украины, Лагута получил подозрение по обвинению в присвоении служебного автомобиля, предоставленного на временное безвозмездное пользование.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживает Киев.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что временно оккупированный украинскими войсками город будет освобожден. По его словам, как только Россия вернется туда, она начнет восстанавливать разрушенную Киевом инфраструктуру региона.
https://ria.ru/20230811/vsu-1889570200.html
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политика, киев, херсонская область , россия, владимир сальдо, украина
Политика, Киев, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Украина
На Украине умер бывший глава Херсонской администрации

Умер экс-глава подконтрольной Киеву части Херсонской области Геннадий Лагута

CC BY 4.0 / Khoda.gov.ua / Экс-глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута
Экс-глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
CC BY 4.0 / Khoda.gov.ua /
Экс-глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Бывший глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Геннадий Лагута умер в возрасте 49 лет, сообщил нынешний руководитель подконтрольной Киеву части региона Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
«
"Преждевременно ушел из жизни бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута", — написал он.
По информации издания "Страна.ua", его довели до самоубийства обвинениями в "сдаче Херсона". При этом официально таких обвинений Лагуте не предъявляли.
Экс-глава региона умер сегодня ночью в одной из киевских больниц.
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Как сообщала в феврале Служба безопасности Украины, Лагута получил подозрение по обвинению в присвоении служебного автомобиля, предоставленного на временное безвозмездное пользование.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживает Киев.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что временно оккупированный украинскими войсками город будет освобожден. По его словам, как только Россия вернется туда, она начнет восстанавливать разрушенную Киевом инфраструктуру региона.
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