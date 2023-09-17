Канада выделит 24 миллиона долларов на средства ПВО для Украины
Канада выделит 24 миллиона долларов на поставки средств ПВО Украине
Торонто. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Канада выделит 33 миллиона канадских долларов (около 24 миллионов долларов США) международному партнерству под руководством Великобритании для предоставления Киеву средств ПВО, сообщается на сайте правительства Канады.
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"Канада внесет 33 миллиона долларов (CAD) в партнерство, которое предоставит Украине сотни ракет ПВО малой и средней дальности и связанных с ними систем, необходимых для защиты критически важной национальной инфраструктуры Украины", - говорится в заявлении, опубликованном от имени министра национальной обороны Канады Билла Блэра.
Отмечается, что средства пойдут в партнерство, созданное в июне 2023 года несколькими странами, включая Данию, Нидерланды и США, под руководством Великобритании для предоставления Киеву средств ПВО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.