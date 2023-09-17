https://ria.ru/20230917/kadyrov-1896810575.html
Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти
Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти - РИА Новости, 17.09.2023
Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти
Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне фейков о его смерти опубликовал в Telegram-канале видео своей прогулки. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T14:35
2023-09-17T14:35
2023-09-17T16:42
общество
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 17 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне фейков о его смерти опубликовал в Telegram-канале видео своей прогулки. "Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит", — написал он.Глава Чечни также опубликовал видео своей прогулки под дождем, где рассказал, что прошел 11 километров. Ранее в различных телеграм-каналах появилась неподтвержденная информация о том, что Кадыров якобы скончался ночью в Центральной клинической больнице Управления делами президента России. До этого активно распространялись слухи о его тяжелой болезни.
https://ria.ru/20230830/kadyrov-1893217060.html
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Ответ Кадырова на ложную информацию о его смерти
Кадыров на фоне фейков о его смерти опубликовал видео своей прогулки и предложил тем, кто не может отличить правду от лжи в интернете, пройтись на свежем воздухе
2023-09-17T14:35
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PT0M26S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Общество, Россия, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти
Кадыров на фоне фейков о смерти опубликовал видео своей прогулки под дождем