https://ria.ru/20230917/kadyrov-1896810575.html

Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти

Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти - РИА Новости, 17.09.2023

Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти

Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне фейков о его смерти опубликовал в Telegram-канале видео своей прогулки. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T14:35

2023-09-17T14:35

2023-09-17T16:42

общество

россия

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 17 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне фейков о его смерти опубликовал в Telegram-канале видео своей прогулки. "Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит", — написал он.Глава Чечни также опубликовал видео своей прогулки под дождем, где рассказал, что прошел 11 километров. Ранее в различных телеграм-каналах появилась неподтвержденная информация о том, что Кадыров якобы скончался ночью в Центральной клинической больнице Управления делами президента России. До этого активно распространялись слухи о его тяжелой болезни.

https://ria.ru/20230830/kadyrov-1893217060.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ответ Кадырова на ложную информацию о его смерти Кадыров на фоне фейков о его смерти опубликовал видео своей прогулки и предложил тем, кто не может отличить правду от лжи в интернете, пройтись на свежем воздухе 2023-09-17T14:35 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)