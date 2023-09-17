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Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти - РИА Новости, 17.09.2023
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14:35 17.09.2023 (обновлено: 16:42 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/kadyrov-1896810575.html
Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти
Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти - РИА Новости, 17.09.2023
Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти
Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне фейков о его смерти опубликовал в Telegram-канале видео своей прогулки. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T14:35
2023-09-17T16:42
общество
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 17 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне фейков о его смерти опубликовал в Telegram-канале видео своей прогулки. &quot;Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит&quot;, — написал он.Глава Чечни также опубликовал видео своей прогулки под дождем, где рассказал, что прошел 11 километров. Ранее в различных телеграм-каналах появилась неподтвержденная информация о том, что Кадыров якобы скончался ночью в Центральной клинической больнице Управления делами президента России. До этого активно распространялись слухи о его тяжелой болезни.
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россия
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Ответ Кадырова на ложную информацию о его смерти
Кадыров на фоне фейков о его смерти опубликовал видео своей прогулки и предложил тем, кто не может отличить правду от лжи в интернете, пройтись на свежем воздухе
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общество, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Общество, Россия, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти

Кадыров на фоне фейков о смерти опубликовал видео своей прогулки под дождем

Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 17 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне фейков о его смерти опубликовал в Telegram-канале видео своей прогулки.
«

"Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит", — написал он.

Глава Чечни также опубликовал видео своей прогулки под дождем, где рассказал, что прошел 11 километров.
Ранее в различных телеграм-каналах появилась неподтвержденная информация о том, что Кадыров якобы скончался ночью в Центральной клинической больнице Управления делами президента России. До этого активно распространялись слухи о его тяжелой болезни.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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30 августа, 17:20
 
ОбществоРоссияРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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