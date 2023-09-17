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Минобороны подтвердило уничтожение БПЛА над Истринским районом Подмосковья
Минобороны подтвердило уничтожение БПЛА над Истринским районом Подмосковья - РИА Новости, 17.09.2023
Минобороны подтвердило уничтожение БПЛА над Истринским районом Подмосковья
Средства ПВО уничтожили украинские беспилотники в Московской области, а также у побережья Крыма, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T02:07
2023-09-17T02:07
2023-09-17T02:48
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
россия
истринский район
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинские беспилотники в Московской области, а также у побережья Крыма, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Беспилотник самолетного типа в Истринском районе Подмосковья был сбит около 01:45 мск. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.Кроме того, около 01.15 мск два украинских дрона самолетного типа были сбиты у западного побережья Крыма. Позднее силы ПВО уничтожили с 01.45 до 02.20 мск еще четыре украинских беспилотника над северо-западным и восточным побережьями полуострова.Накануне средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Калужской и Тверской областями.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.
https://ria.ru/20230915/bespilotnik-1896588489.html
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московская область (подмосковье), россия, истринский район
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Россия, Истринский район
Минобороны подтвердило уничтожение БПЛА над Истринским районом Подмосковья
Минобороны: военные сбили над Истринским районом в Подмосковье украинский БПЛА
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.
Средства ПВО уничтожили украинские беспилотники в Московской области, а также у побережья Крыма, сообщили
в воскресенье в Минобороны России.
Беспилотник самолетного типа в Истринском районе Подмосковья был сбит около 01:45 мск. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Кроме того, около 01.15 мск два украинских дрона самолетного типа были сбиты у западного побережья Крыма. Позднее силы ПВО уничтожили с 01.45 до 02.20 мск еще четыре украинских беспилотника над северо-западным и восточным побережьями полуострова.
Накануне средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Калужской и Тверской областями.
Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.
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