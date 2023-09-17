https://ria.ru/20230917/istra-1896762813.html

Минобороны подтвердило уничтожение БПЛА над Истринским районом Подмосковья

Минобороны подтвердило уничтожение БПЛА над Истринским районом Подмосковья - РИА Новости, 17.09.2023

Минобороны подтвердило уничтожение БПЛА над Истринским районом Подмосковья

Средства ПВО уничтожили украинские беспилотники в Московской области, а также у побережья Крыма, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T02:07

2023-09-17T02:07

2023-09-17T02:48

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

россия

истринский район

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинские беспилотники в Московской области, а также у побережья Крыма, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Беспилотник самолетного типа в Истринском районе Подмосковья был сбит около 01:45 мск. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.Кроме того, около 01.15 мск два украинских дрона самолетного типа были сбиты у западного побережья Крыма. Позднее силы ПВО уничтожили с 01.45 до 02.20 мск еще четыре украинских беспилотника над северо-западным и восточным побережьями полуострова.Накануне средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Калужской и Тверской областями.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.

https://ria.ru/20230915/bespilotnik-1896588489.html

московская область (подмосковье)

россия

истринский район

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московская область (подмосковье), россия, истринский район