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Недельный фестиваль джаза в Сочи завершился гала-концертом - РИА Новости, 17.09.2023
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23:39 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/dzhaz-1896869525.html
Недельный фестиваль джаза в Сочи завершился гала-концертом
Недельный фестиваль джаза в Сочи завершился гала-концертом - РИА Новости, 17.09.2023
Недельный фестиваль джаза в Сочи завершился гала-концертом
Джазовый фестиваль народного артиста Игоря Бутмана, который впервые за свою историю проходил в течение недели на территории Сочи, завершен, торжественное... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T23:39
2023-09-17T23:39
сочи
турция
леонид агутин
игорь бутман
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СОЧИ, 17 сен - РИА Новости. Джазовый фестиваль народного артиста Игоря Бутмана, который впервые за свою историю проходил в течение недели на территории Сочи, завершен, торжественное закрытие состоялось гала-концертом и выступлением российского артиста Леонида Агутина, передает корреспондент РИА Новости. Фестиваль джазовой музыки открылся в Сочи 11 сентября. Концерты прошли на сценах Зимнего театра, концертного зала "Фестивальный", а также в Южном Молу. В рамках фестиваля были организованы мастер-классы в Сочинском колледже искусств и в Доме молодежи, джазовый парад. "Самой главной удачей фестиваля были полные залы и счастливые зрители, в соцсетях очень много положительных комментариев пишут о выступлениях различных коллективов, отечественных: Сергее Жилине, Олеге Аккуратове и наших гостях из Турции - Серхане Эрколе и его проекте "Мелтинг пот", Hot Havana Orchestra-кубинском ансамбле, который показал все прелести и традиции кубинского джаза", - сказал журналистам Бутман на полях фестиваля. Народный артист также отметил выступление Агутина, который исполнял популярные песни в джазовой интерпретации. Как сказали РИА Новости организаторы фестиваля, событие прошло успешно, на открытие и закрытие были раскуплены все билеты. Фестиваль Sochi Jazz Festival проходит в Сочи с 2010 года. На музыкальное мероприятие приезжают джазовые исполнители со всего мира. За период работы фестиваля концерты посетили более 80 тысяч зрителей. В 2023 году фестиваль впервые по запросу мэрии Сочи проводят не четыре дня, а неделю.
https://ria.ru/20230619/butman-1878361123.html
https://ria.ru/20230914/zhyuri-1896207175.html
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сочи, турция, леонид агутин, игорь бутман
Сочи, Турция, Леонид Агутин, Игорь Бутман
Недельный фестиваль джаза в Сочи завершился гала-концертом

Недельный джазовый фестиваль Игоря Бутмана в Сочи завершился гала-концертом

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкJazz Festival 2023
Jazz Festival 2023 - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Jazz Festival 2023. Архивное фото
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СОЧИ, 17 сен - РИА Новости. Джазовый фестиваль народного артиста Игоря Бутмана, который впервые за свою историю проходил в течение недели на территории Сочи, завершен, торжественное закрытие состоялось гала-концертом и выступлением российского артиста Леонида Агутина, передает корреспондент РИА Новости.
Фестиваль джазовой музыки открылся в Сочи 11 сентября. Концерты прошли на сценах Зимнего театра, концертного зала "Фестивальный", а также в Южном Молу. В рамках фестиваля были организованы мастер-классы в Сочинском колледже искусств и в Доме молодежи, джазовый парад.
Народный артист России Игорь Бутман - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
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"Самой главной удачей фестиваля были полные залы и счастливые зрители, в соцсетях очень много положительных комментариев пишут о выступлениях различных коллективов, отечественных: Сергее Жилине, Олеге Аккуратове и наших гостях из Турции - Серхане Эрколе и его проекте "Мелтинг пот", Hot Havana Orchestra-кубинском ансамбле, который показал все прелести и традиции кубинского джаза", - сказал журналистам Бутман на полях фестиваля.
Народный артист также отметил выступление Агутина, который исполнял популярные песни в джазовой интерпретации.
Как сказали РИА Новости организаторы фестиваля, событие прошло успешно, на открытие и закрытие были раскуплены все билеты.
Фестиваль Sochi Jazz Festival проходит в Сочи с 2010 года. На музыкальное мероприятие приезжают джазовые исполнители со всего мира. За период работы фестиваля концерты посетили более 80 тысяч зрителей. В 2023 году фестиваль впервые по запросу мэрии Сочи проводят не четыре дня, а неделю.
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