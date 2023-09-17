https://ria.ru/20230917/dvigatel-1896846249.html

СМИ: Япония начала разработку ракетного двигателя, работающего на метане

СМИ: Япония начала разработку ракетного двигателя, работающего на метане - РИА Новости, 17.09.2023

СМИ: Япония начала разработку ракетного двигателя, работающего на метане

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и компания Mitsubishi Heavy Industries начали совместную разработку первого японского ракетного... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T20:02

2023-09-17T20:02

2023-09-17T20:02

космос - риа наука

япония

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и компания Mitsubishi Heavy Industries начали совместную разработку первого японского ракетного двигателя, работающего на метане, сообщает издание Nikkei Asia. "Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и Mitsubishi Heavy Industries планируют разработать двигатель, работающий на метане, для ракеты следующего поколения, первый полет которой запланирован примерно на 2030 год", - пишет издание. Отмечается, что разработка началась уже этим летом. Помимо прочего разработчики создают конфигурации двигателя, позволяющие снизить вес и стоимость ракеты в целом. По данным издания, правительство Японии намерено запустить ракету следующего поколения примерно к 2030 году, чтобы заменить основные H-IIA и H3, первый запуск которых не удался в марте. В марте в JAXA принесли извинения за неудачу с запуском новой ракеты Н3, полет которой пришлось прервать после того, как специалисты не смогли подтвердить факт успешного запуска двигателя второй ступени.

https://ria.ru/20230619/dvigateli-1879044788.html

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космос - риа наука, япония