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СМИ: Япония начала разработку ракетного двигателя, работающего на метане - РИА Новости, 17.09.2023
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20:02 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/dvigatel-1896846249.html
СМИ: Япония начала разработку ракетного двигателя, работающего на метане
СМИ: Япония начала разработку ракетного двигателя, работающего на метане - РИА Новости, 17.09.2023
СМИ: Япония начала разработку ракетного двигателя, работающего на метане
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и компания Mitsubishi Heavy Industries начали совместную разработку первого японского ракетного... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T20:02
2023-09-17T20:02
космос - риа наука
япония
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и компания Mitsubishi Heavy Industries начали совместную разработку первого японского ракетного двигателя, работающего на метане, сообщает издание Nikkei Asia. "Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и Mitsubishi Heavy Industries планируют разработать двигатель, работающий на метане, для ракеты следующего поколения, первый полет которой запланирован примерно на 2030 год", - пишет издание. Отмечается, что разработка началась уже этим летом. Помимо прочего разработчики создают конфигурации двигателя, позволяющие снизить вес и стоимость ракеты в целом. По данным издания, правительство Японии намерено запустить ракету следующего поколения примерно к 2030 году, чтобы заменить основные H-IIA и H3, первый запуск которых не удался в марте. В марте в JAXA принесли извинения за неудачу с запуском новой ракеты Н3, полет которой пришлось прервать после того, как специалисты не смогли подтвердить факт успешного запуска двигателя второй ступени.
https://ria.ru/20230619/dvigateli-1879044788.html
https://ria.ru/20230915/polety-1896642116.html
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космос - риа наука, япония
Космос - РИА Наука, Япония
СМИ: Япония начала разработку ракетного двигателя, работающего на метане

Nikkei Asia: Япония начала разработку ракетного двигателя, работающего на метане

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкРакетные двигатели
Ракетные двигатели - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Ракетные двигатели. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и компания Mitsubishi Heavy Industries начали совместную разработку первого японского ракетного двигателя, работающего на метане, сообщает издание Nikkei Asia.
«
"Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и Mitsubishi Heavy Industries планируют разработать двигатель, работающий на метане, для ракеты следующего поколения, первый полет которой запланирован примерно на 2030 год", - пишет издание.
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Отмечается, что разработка началась уже этим летом. Помимо прочего разработчики создают конфигурации двигателя, позволяющие снизить вес и стоимость ракеты в целом.
По данным издания, правительство Японии намерено запустить ракету следующего поколения примерно к 2030 году, чтобы заменить основные H-IIA и H3, первый запуск которых не удался в марте.
В марте в JAXA принесли извинения за неудачу с запуском новой ракеты Н3, полет которой пришлось прервать после того, как специалисты не смогли подтвердить факт успешного запуска двигателя второй ступени.
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