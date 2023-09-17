https://ria.ru/20230917/drozd-1896798648.html

Всероссийская программа ДРОЗД отметила свое 20-летие фестивалем в Балакове

Всероссийская программа ДРОЗД отметила свое 20-летие фестивалем в Балакове - РИА Новости, 17.09.2023

Всероссийская программа ДРОЗД отметила свое 20-летие фестивалем в Балакове

Физкультурно-образовательный фестиваль, посвященный 20-летнему юбилею Всероссийской программы "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД)... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T12:28

2023-09-17T12:28

2023-09-17T12:28

фосагро

балаково

саратовская область

роман бусаргин

андрей гурьев

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Физкультурно-образовательный фестиваль, посвященный 20-летнему юбилею Всероссийской программы "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД) стартовал 15 сентября в Балакове, сообщает пресс-служба компании "ФосАгро", которая выступает организатором программы. Фестиваль продлится четыре дня, в приуроченных к нему соревнованиях принимают участие воспитанники секций ДРОЗДа из всех городов присутствия "ФосАгро". Старт первому турниру фестиваля – сеансу одновременной игры в шахматы, в рамках которого 40 юных шахматистов балаковского ДРОЗДа сразились с международным гроссмейстером Никитой Матиняном, дал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. "Проект гармонично вписывается в политику, которая проводится государством и выполняет задачи, которые ставит перед нами наш президент Владимир Владимирович Путин по формированию здоровой нации и созданию условий для занятий спортом детей и молодёжи", - приводятся в сообщении слова Бусаргина. Он отметил, что с 2016 года благодаря поддержке "ФосАгро" был дан старт проекту "ДРОЗД-село", который сегодня охватывает 13 сел Быково-Отрогского муниципального образования Саратовской области и дает возможность заниматься спортом более, чем 650 сельским ребятам. В поселениях создается необходимая инфраструктура, открываются секции по спортивным направлениям, для воспитанников приобретается инвентарь и спортивная форма, проводятся спортивно-массовые мероприятия. В 2022 году проект "ДРОЗД-село" стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Спорт для всех" в категории "Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности". Председатель Координационного совета Всероссийского проекта ДРОЗД, президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев поздравил юных спортсменов и их наставников. "Сегодня ДРОЗД охватывает многие тысячи детей и подростков в четырёх регионах страны, работают более 70 секций по 26 видам спорта. И с каждым годом число воспитанников ДРОЗДа растет. Среди них много великолепных спортсменов, победителей международных турниров, обладателей спортивных разрядов и званий. Но гораздо важнее, что в ДРОЗДе есть правило — каждый ребенок на первом месте. Каждый — чемпион! За два десятилетия своей истории ДРОЗД десяткам тысяч молодых людей помог стать сильнее и умнее", - сказал он. В рамках открытия фестиваля почетные гости дали старт футбольному турниру среди сельских команд на новой многофункциональной спортивной площадке в селе Быков Отрог Балаковского муниципального района и посетили уникальный центр греко-римской борьбы. Трехкратный победитель Олимпийских игр, член Совета Федерации РФ, Герой России Александр Карелин встретился с юными борцами, ответил на вопросы детей и тренеров. "Движение это 20 лет назад придумал человек, которого я в первую очередь знаю как мастера спорта международного класса по дзюдо, заслуженного тренера России – Андрей Григорьевич Гурьев. Сейчас его сын Андрей, который сам прошел замечательную школу дзюдо, возглавляет Координационный совет этого движения. Тысячи ребят сегодня занимаются в секциях ДРОЗДа - это замечательно! ДРОЗДу свойственны духовность, смелый размах, здоровые амбиции, четкое следование традиционным ценностям, объединяющая и важная сила русского языка, нашей веры, бескрайнего гостеприимства. Поздравляю всех воспитанников и наставников ДРОЗДа с его 20-летием", - процитировали в пресс-службе слова Карелина. Еще одним почетным гостем фестиваля стала двукратная Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева. "С ДРОЗДом я знакома уже давно, даже недавно проводила мастер-класс в Череповце. Там очень хорошие детки и очень профессиональные тренеры. Я хочу поблагодарить председателя Координационного совета этого проекта Андрея Андреевича Гурьева, который способствует, чтобы художественной гимнастики в нашей стране стало больше. ДРОЗД проводит огромную работу, чтобы у детей в разных городах страны появились одинаково хорошие возможности для занятий спортом", - отметила Канаева.

https://ria.ru/20230830/fosagro-1893269782.html

https://ria.ru/20230829/shkoly-1893018875.html

https://ria.ru/20230803/investitsii-1887980983.html

балаково

саратовская область

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Влада Копылова

фосагро, балаково, саратовская область, роман бусаргин, андрей гурьев