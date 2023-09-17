https://ria.ru/20230917/dron-1896868058.html

Обломки сбитого дрона упали на ферму в Севастополе, заявил Развозжаев

Обломки сбитого дрона упали на ферму в Севастополе, заявил Развозжаев - РИА Новости, 17.09.2023

Обломки сбитого дрона упали на ферму в Севастополе, заявил Развозжаев

Обломки сбитого бесилотника упали на одной из ферм на Северной стороне Севастополя, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T23:14

2023-09-17T23:14

2023-09-17T23:14

севастополь

россия

михаил развожаев

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Обломки сбитого бесилотника упали на одной из ферм на Северной стороне Севастополя, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. Российские средства ПВО уничтожили вечером в воскресенье два беспилотника, а затем еще один украинский дрон над юго-западной частью Крыма, сообщили ранее в Минобороны России. "Спасательной службой Севастополя зафиксирована информация о падении обломков сбитого БПЛА на одной из ферм на Северной стороне. Никто не пострадал. Никаких повреждений объектов не зафиксировано", - написал Развожаев.Все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности, добавил он.

https://ria.ru/20230917/tramp-1896840806.html

севастополь

россия

украина

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Наталья Макарова

севастополь, россия, михаил развожаев, украина, вооруженные силы украины