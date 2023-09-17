https://ria.ru/20230917/dron-1896868058.html
Обломки сбитого дрона упали на ферму в Севастополе, заявил Развозжаев
Обломки сбитого дрона упали на ферму в Севастополе, заявил Развозжаев - РИА Новости, 17.09.2023
Обломки сбитого дрона упали на ферму в Севастополе, заявил Развозжаев
Обломки сбитого бесилотника упали на одной из ферм на Северной стороне Севастополя, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T23:14
2023-09-17T23:14
2023-09-17T23:14
севастополь
россия
михаил развожаев
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593049242_0:254:2782:1818_1920x0_80_0_0_1e65f15c7b90bfe98ae625f1b3f30700.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Обломки сбитого бесилотника упали на одной из ферм на Северной стороне Севастополя, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. Российские средства ПВО уничтожили вечером в воскресенье два беспилотника, а затем еще один украинский дрон над юго-западной частью Крыма, сообщили ранее в Минобороны России. "Спасательной службой Севастополя зафиксирована информация о падении обломков сбитого БПЛА на одной из ферм на Северной стороне. Никто не пострадал. Никаких повреждений объектов не зафиксировано", - написал Развожаев.Все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности, добавил он.
https://ria.ru/20230917/tramp-1896840806.html
севастополь
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593049242_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5be41b7d419ab85bc94c109fe2b87b5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, россия, михаил развожаев, украина, вооруженные силы украины
Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Украина, Вооруженные силы Украины
Обломки сбитого дрона упали на ферму в Севастополе, заявил Развозжаев
Развозжаев: Обломки сбитого дрона упали на ферму в Севастополе, пострадавших нет