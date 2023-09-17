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Обломки сбитого дрона упали на ферму в Севастополе, заявил Развозжаев - РИА Новости, 17.09.2023
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23:14 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/dron-1896868058.html
Обломки сбитого дрона упали на ферму в Севастополе, заявил Развозжаев
Обломки сбитого дрона упали на ферму в Севастополе, заявил Развозжаев - РИА Новости, 17.09.2023
Обломки сбитого дрона упали на ферму в Севастополе, заявил Развозжаев
Обломки сбитого бесилотника упали на одной из ферм на Северной стороне Севастополя, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T23:14
2023-09-17T23:14
севастополь
россия
михаил развожаев
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Обломки сбитого бесилотника упали на одной из ферм на Северной стороне Севастополя, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. Российские средства ПВО уничтожили вечером в воскресенье два беспилотника, а затем еще один украинский дрон над юго-западной частью Крыма, сообщили ранее в Минобороны России. "Спасательной службой Севастополя зафиксирована информация о падении обломков сбитого БПЛА на одной из ферм на Северной стороне. Никто не пострадал. Никаких повреждений объектов не зафиксировано", - написал Развожаев.Все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности, добавил он.
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севастополь, россия, михаил развожаев, украина, вооруженные силы украины
Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Украина, Вооруженные силы Украины
Обломки сбитого дрона упали на ферму в Севастополе, заявил Развозжаев

Развозжаев: Обломки сбитого дрона упали на ферму в Севастополе, пострадавших нет

© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Вид на город Севастополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Обломки сбитого бесилотника упали на одной из ферм на Северной стороне Севастополя, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
Российские средства ПВО уничтожили вечером в воскресенье два беспилотника, а затем еще один украинский дрон над юго-западной частью Крыма, сообщили ранее в Минобороны России.
«
"Спасательной службой Севастополя зафиксирована информация о падении обломков сбитого БПЛА на одной из ферм на Северной стороне. Никто не пострадал. Никаких повреждений объектов не зафиксировано", - написал Развожаев.
Все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности, добавил он.
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СевастопольРоссияМихаил РазвожаевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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