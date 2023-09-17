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На юго-западе Крыма сбили еще один украинский дрон
На юго-западе Крыма сбили еще один украинский дрон - РИА Новости, 17.09.2023
На юго-западе Крыма сбили еще один украинский дрон
Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский дрон над юго-западной частью Крыма, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T22:38
2023-09-17T22:38
2023-09-17T22:40
специальная военная операция на украине
россия
республика крым
пво
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский дрон над юго-западной частью Крыма, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "Семнадцатого сентября текущего года около 21.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над юго-западной частью полуострова Крым", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, республика крым, пво, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, ПВО, Украина, Вооруженные силы Украины
На юго-западе Крыма сбили еще один украинский дрон
Минобороны: ПВО сбила еще один украинский дрон над юго-западной частью Крыма