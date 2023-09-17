https://ria.ru/20230917/dron-1896770352.html

Российские военные рассказали о методах защиты от дронов-камикадзе ВСУ

Российские военные рассказали о методах защиты от дронов-камикадзе ВСУ - РИА Новости, 17.09.2023

Российские военные рассказали о методах защиты от дронов-камикадзе ВСУ

Российские военные рассказали РИА Новости, как не дают заметить себя украинским операторам дронов-камикадзе вблизи Артемовска. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T06:09

2023-09-17T06:09

2023-09-17T09:25

артемовск

россия

вооруженные силы украины

в мире

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АРТЕМОВСК (ДНР), 17 сен – РИА Новости. Российские военные рассказали РИА Новости, как не дают заметить себя украинским операторам дронов-камикадзе вблизи Артемовска. "Летит коптер противника, начиненный боеприпасом, люди на позициях пытаются сбить (из стрелкового оружия – ред.), чтобы коптер в них не попал, отбить желание у противника лететь дальше. За сегодня это 12-й по счету. Украинские FPV-дроны (first person view, вид от первого лица – ред.) в большинстве случаев летают наугад, так как объективного видео у них нет, что происходит в городе", – сказал разведчик 150-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки ВС РФ. По его словам, дроны ВСУ чаще всего ищут автомобили или технику, но в последнее время стали охотиться и на группы пехоты. По его словам, российские бойцы передвигаются на данном участке малыми группами – "чтобы исключить поражения себя этими дронами, потому что жизнь бойца превыше всего". Разведчик отметил, что в Артемовске украинские FPV-дроны пролетают над дорогами в поиске случайных целей. "Машина – это очень хорошая и хорошо различимая цель именно с камеры FPV. Человека не так легко заметить, как машину. FPV – это громкие машинки, их очень хорошо слышно и за километр. Поэтому в любом случае можно предугадать их появление над своей головой, можно спрятаться. Есть такой зазор, который помогает спасти свою жизнь", – добавил он. Минобороны России сообщило 16 сентября, что за неделю на артемовском направлении подразделения "Южной" группировки отразили 34 атаки ВСУ, в результате которых противник потерял более 1,7 тысячи военных убитыми и ранеными, 16 танков и других боевых бронированных машин, 34 автомобиля, а также 12 орудий полевой артиллерии.

https://ria.ru/20230614/drony-1878168654.html

артемовск

россия

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Российский боец о том, как противостоять украинским дронам-камикадзе Разведчик 150-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск рассказал РИА Новости, как российские бойцы не дают заметить себя украинским операторам дронов-камикадзе у Артемовска 2023-09-17T06:09 true PT3M03S

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артемовск, россия, вооруженные силы украины, в мире