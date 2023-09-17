https://ria.ru/20230917/draka-1896852988.html

Полиция в Сочи устанавливает участников массовой драки в центре города

Полиция в Сочи устанавливает участников массовой драки в центре города - РИА Новости, 17.09.2023

Полиция в Сочи устанавливает участников массовой драки в центре города

Сочинские полицейские проверяют информацию о массовой драке в центре курорта и избиении мужчины, устанавливаются участники конфликта, сообщает городское УВД. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T21:01

2023-09-17T21:01

2023-09-17T21:01

происшествия

сочи

краснодарский край

чайковский

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СОЧИ, 17 сен - РИА Новости. Сочинские полицейские проверяют информацию о массовой драке в центре курорта и избиении мужчины, устанавливаются участники конфликта, сообщает городское УВД. "По данному факту полицейскими проводится проверка. Изучаются записи камер видеонаблюдения с целью установления обстоятельств и личностей участников инцидента", - сказано в сообщении сочинского УВД в его телеграм-канале. Как пояснили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю, с заявлением в полицию обратились очевидцы, утверждающие, что драка произошла в центре города - на улице Чайковского, там толпа из 15-20 человек якобы избила мужчину.

https://ria.ru/20230905/draka-1894234678.html

сочи

краснодарский край

чайковский

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происшествия, сочи, краснодарский край, чайковский