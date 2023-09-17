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Полиция в Сочи устанавливает участников массовой драки в центре города - РИА Новости, 17.09.2023
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21:01 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/draka-1896852988.html
Полиция в Сочи устанавливает участников массовой драки в центре города
Полиция в Сочи устанавливает участников массовой драки в центре города - РИА Новости, 17.09.2023
Полиция в Сочи устанавливает участников массовой драки в центре города
Сочинские полицейские проверяют информацию о массовой драке в центре курорта и избиении мужчины, устанавливаются участники конфликта, сообщает городское УВД. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T21:01
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происшествия
сочи
краснодарский край
чайковский
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СОЧИ, 17 сен - РИА Новости. Сочинские полицейские проверяют информацию о массовой драке в центре курорта и избиении мужчины, устанавливаются участники конфликта, сообщает городское УВД. "По данному факту полицейскими проводится проверка. Изучаются записи камер видеонаблюдения с целью установления обстоятельств и личностей участников инцидента", - сказано в сообщении сочинского УВД в его телеграм-канале. Как пояснили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю, с заявлением в полицию обратились очевидцы, утверждающие, что драка произошла в центре города - на улице Чайковского, там толпа из 15-20 человек якобы избила мужчину.
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краснодарский край
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происшествия, сочи, краснодарский край, чайковский
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Чайковский
Полиция в Сочи устанавливает участников массовой драки в центре города

Полиция Сочи устанавливает участников массовой драки и избиении мужчины

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкМобильные отряды патрулируют улицы Сочи
Мобильные отряды патрулируют улицы Сочи - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Мобильные отряды патрулируют улицы Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 17 сен - РИА Новости. Сочинские полицейские проверяют информацию о массовой драке в центре курорта и избиении мужчины, устанавливаются участники конфликта, сообщает городское УВД.
«
"По данному факту полицейскими проводится проверка. Изучаются записи камер видеонаблюдения с целью установления обстоятельств и личностей участников инцидента", - сказано в сообщении сочинского УВД в его телеграм-канале.
Как пояснили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю, с заявлением в полицию обратились очевидцы, утверждающие, что драка произошла в центре города - на улице Чайковского, там толпа из 15-20 человек якобы избила мужчину.
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ПроисшествияСочиКраснодарский крайЧайковский
 
 
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