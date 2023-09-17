Баку заявил о подвижках в вопросе открытия дорог в Степанакерт
МИД Азербайджана заявил о подвижках в вопросе открытия дорог в Степанакерт
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин
Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин . Архивное фото
БАКУ, 17 сен – РИА Новости. МИД Азербайджана со ссылкой на Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил о готовности армян Карабаха принять грузы по дорогам, ведущим в Степанакерт через Агдам и Лачин.
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"Предложение о параллельном использовании дорог Лачин - Ханкенди (Степанакерт – ред.) и Агдам–Ханкенди в координации с Азербайджаном уже давно продвигается со стороны Баку и широко обсуждается на различных уровнях. К сожалению, несмотря на достигнутые договоренности и призывы международных партнеров, Армения и незаконный режим, созданный ею в Карабахском регионе, препятствовали этому. Обратившись сегодня к азербайджанской стороне, МККК предоставил предварительную информацию о том, что противоположная сторона (армяне Карабаха – ред.) согласилась на параллельный прием 18 сентября грузов по дорогам Агдам - Ханкенди и Лачин - Ханкенди", - заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на запрос местных СМИ.
По его словам, ожидается, что в ближайшее время МККК представит азербайджанской стороне официальную ноту об этом. "Азербайджанская сторона готова организовать параллельное использование дорог Агдам - Ханкенди и Лачин - Ханкенди с соблюдением требований законодательства нашей страны", - отметил Гаджизаде.
Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с президентом МККК Мирьяной Сполярич-Эггер обсудил параллельное открытие дорог в Степанакерт через Агдам и Лачин в Карабахе.
Азербайджанские пограничники 23 апреля 2023 года установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией - он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех Сюникской области Армении. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента. Ранее, с декабря 2022 года, ту же дорогу перекрывали азербайджанские экоактивисты - по их словам, акция стала выражением протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе.
Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. Власти Армении также обращают внимание на то, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора по итогам боевых действий осени 2020 года и последовавшего за ними ноябрьского перемирия. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.