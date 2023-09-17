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Баку заявил о подвижках в вопросе открытия дорог в Степанакерт - РИА Новости, 17.09.2023
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20:43 17.09.2023 (обновлено: 21:11 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/dorogi-1896854613.html
Баку заявил о подвижках в вопросе открытия дорог в Степанакерт
Баку заявил о подвижках в вопросе открытия дорог в Степанакерт - РИА Новости, 17.09.2023
Баку заявил о подвижках в вопросе открытия дорог в Степанакерт
МИД Азербайджана со ссылкой на Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил о готовности армян Карабаха принять грузы по дорогам, ведущим в Степанакерт... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T20:43
2023-09-17T21:11
армения
в мире
азербайджан
степанакерт
никол пашинян
джейхун байрамов
международный комитет красного креста (мккк)
ильхам алиев
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БАКУ, 17 сен – РИА Новости. МИД Азербайджана со ссылкой на Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил о готовности армян Карабаха принять грузы по дорогам, ведущим в Степанакерт через Агдам и Лачин. "Предложение о параллельном использовании дорог Лачин - Ханкенди (Степанакерт – ред.) и Агдам–Ханкенди в координации с Азербайджаном уже давно продвигается со стороны Баку и широко обсуждается на различных уровнях. К сожалению, несмотря на достигнутые договоренности и призывы международных партнеров, Армения и незаконный режим, созданный ею в Карабахском регионе, препятствовали этому. Обратившись сегодня к азербайджанской стороне, МККК предоставил предварительную информацию о том, что противоположная сторона (армяне Карабаха – ред.) согласилась на параллельный прием 18 сентября грузов по дорогам Агдам - Ханкенди и Лачин - Ханкенди", - заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на запрос местных СМИ. По его словам, ожидается, что в ближайшее время МККК представит азербайджанской стороне официальную ноту об этом. "Азербайджанская сторона готова организовать параллельное использование дорог Агдам - Ханкенди и Лачин - Ханкенди с соблюдением требований законодательства нашей страны", - отметил Гаджизаде. Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с президентом МККК Мирьяной Сполярич-Эггер обсудил параллельное открытие дорог в Степанакерт через Агдам и Лачин в Карабахе. Азербайджанские пограничники 23 апреля 2023 года установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией - он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех Сюникской области Армении. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента. Ранее, с декабря 2022 года, ту же дорогу перекрывали азербайджанские экоактивисты - по их словам, акция стала выражением протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. Власти Армении также обращают внимание на то, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора по итогам боевых действий осени 2020 года и последовавшего за ними ноябрьского перемирия. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230915/mid-1896588951.html
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армения, в мире, азербайджан, степанакерт, никол пашинян, джейхун байрамов, международный комитет красного креста (мккк), ильхам алиев
Армения, В мире, Азербайджан, Степанакерт, Никол Пашинян, Джейхун Байрамов, Международный комитет Красного Креста (МККК), Ильхам Алиев
Баку заявил о подвижках в вопросе открытия дорог в Степанакерт

МИД Азербайджана заявил о подвижках в вопросе открытия дорог в Степанакерт

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин
Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин . Архивное фото
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БАКУ, 17 сен – РИА Новости. МИД Азербайджана со ссылкой на Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил о готовности армян Карабаха принять грузы по дорогам, ведущим в Степанакерт через Агдам и Лачин.
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"Предложение о параллельном использовании дорог Лачин - Ханкенди (Степанакерт – ред.) и Агдам–Ханкенди в координации с Азербайджаном уже давно продвигается со стороны Баку и широко обсуждается на различных уровнях. К сожалению, несмотря на достигнутые договоренности и призывы международных партнеров, Армения и незаконный режим, созданный ею в Карабахском регионе, препятствовали этому. Обратившись сегодня к азербайджанской стороне, МККК предоставил предварительную информацию о том, что противоположная сторона (армяне Карабаха – ред.) согласилась на параллельный прием 18 сентября грузов по дорогам Агдам - Ханкенди и Лачин - Ханкенди", - заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на запрос местных СМИ.
Прохожие в Баку - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
МИД Азербайджана раскритиковал заявления помощника Блинкена о Карабахе
15 сентября, 17:05
По его словам, ожидается, что в ближайшее время МККК представит азербайджанской стороне официальную ноту об этом. "Азербайджанская сторона готова организовать параллельное использование дорог Агдам - Ханкенди и Лачин - Ханкенди с соблюдением требований законодательства нашей страны", - отметил Гаджизаде.
Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с президентом МККК Мирьяной Сполярич-Эггер обсудил параллельное открытие дорог в Степанакерт через Агдам и Лачин в Карабахе.
Азербайджанские пограничники 23 апреля 2023 года установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией - он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех Сюникской области Армении. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента. Ранее, с декабря 2022 года, ту же дорогу перекрывали азербайджанские экоактивисты - по их словам, акция стала выражением протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе.
Флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Разработка мирного договора с Ереваном застопорилась, заявили в Баку
13 сентября, 14:32
Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. Власти Армении также обращают внимание на то, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора по итогам боевых действий осени 2020 года и последовавшего за ними ноябрьского перемирия. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Пашинян сообщил, что Ереван и Баку не подпишут договор на саммите в Гранаде
Вчера, 11:38
 
АрменияВ миреАзербайджанСтепанакертНикол ПашинянДжейхун БайрамовМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Ильхам Алиев
 
 
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