https://ria.ru/20230917/donetsk-1896828611.html

Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка

Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка - РИА Новости, 17.09.2023

Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка

Мужчина пострадал в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T17:28

2023-09-17T17:28

2023-09-17T17:28

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

куйбышевский район

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg

ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В результате обстрела Кировского района по улице Н. Островского получил ранение мужчина 1989 года рождения", - написал мэр. Ранее мэр Донецка сообщал о повреждении остекления детского сада в этом районе города. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили о повреждениях здания православного храма в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Куйбышевский район расположен в западной части города.

https://ria.ru/20230917/detsad-1896824016.html

кировский район

донецк

куйбышевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кировский район, донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия