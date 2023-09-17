https://ria.ru/20230917/donetsk-1896828611.html
Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка
Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка - РИА Новости, 17.09.2023
Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка
Мужчина пострадал в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T17:28
2023-09-17T17:28
2023-09-17T17:28
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
куйбышевский район
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В результате обстрела Кировского района по улице Н. Островского получил ранение мужчина 1989 года рождения", - написал мэр. Ранее мэр Донецка сообщал о повреждении остекления детского сада в этом районе города. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили о повреждениях здания православного храма в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Куйбышевский район расположен в западной части города.
https://ria.ru/20230917/detsad-1896824016.html
кировский район
донецк
куйбышевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d0b2559cf6f106dbe83b7c60c0959a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировский район, донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Куйбышевский район, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка
Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ