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Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка - РИА Новости, 17.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:28 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/donetsk-1896828611.html
Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка
Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка - РИА Новости, 17.09.2023
Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка
Мужчина пострадал в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T17:28
2023-09-17T17:28
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
куйбышевский район
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В результате обстрела Кировского района по улице Н. Островского получил ранение мужчина 1989 года рождения", - написал мэр. Ранее мэр Донецка сообщал о повреждении остекления детского сада в этом районе города. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили о повреждениях здания православного храма в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Куйбышевский район расположен в западной части города.
https://ria.ru/20230917/detsad-1896824016.html
кировский район
донецк
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кировский район, донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Куйбышевский район, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка

Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
"В результате обстрела Кировского района по улице Н. Островского получил ранение мужчина 1989 года рождения", - написал мэр.
Ранее мэр Донецка сообщал о повреждении остекления детского сада в этом районе города. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили о повреждениях здания православного храма в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Куйбышевский район расположен в западной части города.
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
В Донецке при обстреле повреждено остекление здания детсада
Вчера, 16:40
 
Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкКуйбышевский районАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
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